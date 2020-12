R. Fico: Smer-SD podáva podnet na ÚS pre prijatú novelu ústavy

Bratislava 17. decembra (TASR) - Smer-SD podáva na Ústavný súd (ÚS) SR podnet v súvislosti s novelou ústavy súvisiacou s reformou justície, ktorú Národná rada (NR) SR schválila minulý týždeň. Namieta v ňom oblasť upravujúcu kompetencie ÚS posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou samotnou. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Máme 30 podpisov, návrh ide na ÚS," povedal Fico s tým, že ide o špecifickú situáciu. Hovorí o odobratí kompetencie Ústavného sudu. Skonštatoval, že ustanovenie má platiť od 1. januára 2021 a je presvedčený, že vláda úmyselne zdržiava jeho publikovanie v Zbierke zákonov, pretože je to dôležité pre nadobudnutie jeho platnosti. "Preto podávame tento návrh," poznamenal s tým, že navrhnú pozastavenie účinnosti ustanovenia. Ide podľa neho o "vážny prešľap " koalície proti právnemu štátu. Zdôraznil, že ÚS taktúto právmoc musí mať.



Šéf Smeru-SD ešte avizoval, že plánujú aj ďalšie podania v súvislosti s novelou ústavy. "Materiál je veľmi komplikovaný, ale predpokladám, že by sme to mohli zvládnuť budúci týždeň," ozrejmil. Dodal, že počkajú aj na to, ako sa koalícia zachová v súvislosti s núdzovým stavom.