R. Fico: Smer-SD určite povediem ako predseda do parlamentných volieb

Malá Ida 13. júna (TASR) – Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico vo štvrtok uviedol, že bude viesť stranu minimálne do budúcoročných parlamentných volieb.



"Ťahám túto stranu ako predseda 20 rokov a určite ju potiahnem do parlamentných volieb vo februári 2020. Na tomto sa nedá nič zmeniť, jednoducho takto sú nastavené pravidlá hry. Potom po parlamentných voľbách uvidíme, čo bude," povedal Fico novinárom pred rokovaním košickej krajskej rady strany v Malej Ide pri Košiciach.



Líder Smeru-SD predtým rokoval aj s ďalšími krajskými radami strany. Rokovanie vyvolal list straníckej okresnej predsedníčky Košice 3 a končiacej europoslankyne Moniky Smolkovej, ktorý podporili aj niektorí ďalší členovia Smeru-SD z Košického kraja. Žiadajú, aby sa Robert Fico a podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák vzdali funkcií. Zároveň vyzývajú premiéra a podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho, aby sa uchádzal o kreslo predsedu strany. Chcú tiež mimoriadny snem.



"Máme dnes funkčnú dobrú vládu, som veľmi rád, že vláda a (premiér) Peter Pellegrini majú plnú podporu okresných štruktúr, rovnako môžem povedať, že aj Robert Fico ako predseda strany má plnú podporu okresných štruktúr. Teda ideme ďalej v tandeme, pokračujeme, len si musíme povedať, aký recept ponúkneme Slovensku na tú našu 'okukanosť'," uviedol.



Dodal, že témou rokovania je, čo ponúknuť slovenskej verejnosti, aby Smer-SD bol naďalej atraktívna strana a vyhrával parlamentné voľby. Odmietol, že by v Smere-SD došlo k nejakej revolte a povedal, že vie len o "jednej dáme, ktorá je nespokojná, pretože nebola nominovaná za europoslankyňu".



Naopak Smolková pre novinárov uviedla, že výzva na zmenu vo vedení Smeru-SD reaguje na viaceré kauzy, nespokojnosť a stratu podpory ľudí. "Ja očakávam aj mimoriadny snem a výzvu, aby sa prihlásil ten, kto chce byť predseda strany," povedala.