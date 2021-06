R. Fico: Smer-SD žiada stretnutie s Ursulou von der Leyenovou

Bratislava 20. júna (TASR) - Opozičný Smer-SD žiada stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na sociálnej sieti. Hovorí, že Slovensko je príkladom hrubého zneužívania základných ľudských práv a útoku na základy právneho štátu. Ozrejmil, že listom požiadali, aby bol počas pondelkovej (21. 6.) návštevy von der Leyenovej na Slovensku vytvorený priestor na stretnutie s ňou aj pre opozíciu.



"Môžeme hovoriť bez akýchkoľvek zábran o tom, že je tu veľa ľudí, ktorí sú obvinení bez dôkazov, mnohí sedia vo väzbe bez akýchkoľvek dôvodov. Je to jasná kriminalizácia opozície, je to hrubé zneužívanie trestného práva na politické ciele, pretože súčasná vláda už nič iné nevie slovenskej verejnosti ponúknuť," povedal Fico.



Európska únia podľa neho citlivo vníma otázky porušovania ľudských práv a deštrukcie základov právneho štátu v nečlenských štátoch únie. Myslí si, že o to viac sa musí o tieto veci zaujímať aj v krajinách, ktoré jej členmi sú. "Vieme, že pani predsedníčka EK má náročný program, ale toto je taká priorita, že očakávame ústretovosť zastúpenia komisie v Bratislave, ale aj samotnej predsedníčky," dodal.