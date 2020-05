R. Fico: Sociálny štandard ľudí by sa nemal ani pre pandémiu znižovať

Bratislava 26. mája (TASR) - Dosiahnutý sociálny štandard ľudí by sa nemal ani pre pandémiu znižovať. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede predseda strany Smer–SD Robert Fico.



Strana podľa neho nedovolí, aby sa sociálny štandard obyvateľov znižoval. Sú tri oblasti, v ktorých môžu sociálne štandardy podľa Fica 'ísť dole', a to minimálna mzda, Zákonník práce a 13. dôchodok. Vyzval preto odborárov a Jednotu dôchodcov na Slovensku (JDS), aby pomohli ubrániť pri súčasnej pravicovej vláde doteraz dosiahnuté štandardy.



Prvou oblasťou je podľa neho minimálna mzda. "Prijali sme 'automat', že predstavuje 60 % zárobku v národnom hospodárstve. Jej inštitút je v ústave. Mala by rásť, a nie ako počúvame, že by sa mala zmrazovať. Odmietame úvahy o zmrazovaní minimálnej mzdy. Žiadam preto odbory, aby téma minimálnej mzdy bola naďalej jednou z ich základných tém," vyzval odborárov. Očakáva, že minimálna mzda v roku 2021 by mala byť na úrovni 653 eur.



Druhou témou je podľa Fica tzv. flexibilita Zákonníka práce, teda posunutie práva v pracovnoprávnych vzťahoch v prospech zamestnávateľov. "Vyzývam preto odbory - nedovoľme vstupovať do Zákonníka práce," zdôraznil predseda Smeru-SD.



Dodal, že treťou témou je tzv. trinásty dôchodok. "Nie je to nejaká almužna, títo ľudia si ho zaslúžia," poznamenal. Fico vyzval preto JDS, aby od súčasného vedenia štátu požadovala dodržanie dohôd súvisiacich s 13. dôchodkom, ktoré boli uzatvorené počas mandátu minulej vlády.