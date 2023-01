R. Fico: SR je v neakceptovateľnom stave, vyzývam na účasť v referende

Bratislava 5. januára (TASR) - Stav, v akom sa Slovensko nachádza, je neakceptovateľný. Vyhlásil to líder Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii a vyzval na účasť na referende, ktoré sa má konať 21. januára v súvislosti so zmenou Ústavy SR a predčasnými voľbami. Poukázal na to, že vláde SR bola vyslovená nedôvera a nemáme možnosť predčasných volieb, hovorí o chaose v krajine.



"Referendum je slovenské, legitímne, nevyhnutne dôležité pre fungovanie štátu, pretože zakladá pravidlá pre všetky ďalšie vlády, ktoré prídu po nasledujúcich parlamentných voľbách," tvrdí Fico. Podotkol, že sme jediná krajina v okolí, ktorá nemôže vyvolať predčasné voľby. Poukázal pritom na aktuálnu politickú situáciu. Tvrdí, že do aktuálnej situácie dostala Slovensko prezidentka tým, že zmarila predchádzajúce referendum, obrátila sa na Ústavný súd SR a vyvolala stav, keď bez zmeny ústavy nemožno realizovať predčasné voľby.



Fico tvrdí, že predčasné voľby nechce ani prezidentka, ani "rozpadnutá vládna koalícia". Všetci sa podľa neho spoliehajú na to, že referendum nebude úspešné a že sa zmena ústavy v Národnej rade (NR) SR neprijme. Poznamenal, že koalícia zrejme potrebuje rok do riadnych volieb, aby dokončila rozbehnuté biznisy a zatváranie opozície. "Ak referendum nebude úspešné, budeme vystavení zmätkom až do roku 2024," tvrdí.



Odmieta argumenty, že referendum je straníckou agendou Smeru-SD. Vyčíta prezidentke i ďalším predstaviteľom krajiny, že nevyzývajú na účasť v ňom. "Naše referendum, spoločné, slovenské, je legitímne referendum. To nie je ideologická téma, ktorá by sa týkala programu strany Smer-SD," tvrdí. Považuje ho za dôležité aj preto, lebo hovorí o možnosti vyvolať predčasné voľby 76, a nie 90 hlasmi poslancov.