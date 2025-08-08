< sekcia Slovensko
R. Fico: Tender na záchranky musí byť zrušený
Fico začiatkom týždňa Šaška vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti.
Bratislava 8. augusta (TASR) - Tender na záchranky musí byť podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zrušený. Odôvodnil to tým, že sú s ním spojené rôzne nezodpovedané otázky a pochybnosti. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že ak minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) urobí v pondelok (11. 8.) všetky potrebné kroky k zrušeniu tendra, nie je „žiadny dôvod vyvodzovať politickú zodpovednosť za komunikačné chyby“.
„Tender na záchranky sa dostal do tejto situácie vďaka amatérskej komunikácii so strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a jeho podriadených zložiek. Namiesto toho, aby dnes Hlas-SD a celá vládna koalícia boli v politickej ofenzíve voči opozícii najmä pre britský škandál, táto koaličná strana čelí vážnym útokom zo strany opozície a médií a návrhom na odvolanie ministra,“ priblížil Fico.
Fico začiatkom týždňa Šaška vyzval, aby verejne zodpovedal otázky, ktoré vzbudzujú pochybnosti. Ten v piatok informoval, že ďalší postup v súvislosti s tendrom ohlási v pondelok (11. 8.). Deklaroval, že vníma informácie vo verejnom priestore a aj jeho samotného znepokojujú. Požiadal preto svoj odborný tím i vedenie Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR o preskúmanie všetkých možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra.
Opozícia kritizuje, že minister zdravotníctva tender na záchranky nezrušil. Nič podľa opozičných poslancov nevysvetlil. Naďalej požadujú jeho odchod z pozície šéfa rezortu. Úrad pre verejné obstarávanie upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
