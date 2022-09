R. Fico: Trestné stíhanie J. Haščáka bolo typickým politickým procesom

Bratislava 23. septembra (TASR) - Trestné stíhanie finančníka Jaroslava Haščáka bolo typickým politickým procesom bez dôkazov. V piatok to vyhlásil šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico s tým, že o zadržaní finančníka mal byť v roku 2020 informovaný aj vtedajší policajný prezident.



"Toto potvrdzuje, že celá kauza útoku na Haščáka z Penty bola typickým politickým procesom bez dôkazov s cieľom za každú cenu zadržať, obviniť a dať do väzby predstaviteľov finančnej skupiny, o ktorých mali mnohí politici z vládnej koalície po parlamentných voľbách tvrdé vyhlásenia," zdôraznil Fico. Štát sa na začiatku septembra ospravedlnil Haščákovi za nezákonné vznesenie obvinenia a väzobné stíhanie.



V súvislosti s vedením vyšetrovania expolicajta Mariána K. hovoril Fico o vydieraní zo strany prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Tiež o zvláštnom postavení exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M., spolupracujúceho obvineného vo viacerých kauzách. Majú to dokazovať zvukové nahrávky. Expolicajta Mariána K. zatiaľ neprávoplatne odsúdil Špecializovaný trestný súd za korupciu na 11 rokov väzenia.



Fico poukázal na to, že sa má odvolaním na Najvyššom súde (NS) SR zaoberať senát Juraja Klimenta, ktorého synovec Ondrej Repa konal v kauze Mariána K. ako prokurátor. Advokát Marek Para hovorí o pochybnostiach s pridelením spisu na Najvyššom súde. "Je celkom evidentné, že s týmto pridelením takto účelovo vybranému sudcovi nemôže byť niečo v poriadku," podotkol Para.



"Pokiaľ ide o dnešnú tlačovú besedu, tak sa nebudem bližšie vyjadrovať ani komentovať verejné vyjadrenia politikov a ďalších osôb," uviedol riaditeľ odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa. O existencii nahrávok, ktoré mali byť na tlačovej konferencii prezentované, nemá vedomosť. "Neviem, odkiaľ nimi disponujú, a pokiaľ boli vyhotovené, tak sa tak stalo bez mojej vedomosti a súhlasu, pričom z kontextu je zrejmé, že mali byť vyhotovené bývalými príslušníkmi Policajného zboru, ktorí majú povinnosť postupovať podľa Trestného poriadku," podotkol s tým, že nahrávky mohli byť získané aj v rozpore so zákonom o prokuratúre.



"Napriek tomuto konštatovaniu by bolo vhodné oboznámiť sa s celým obsahom údajnej nahrávky, kde by malo byť potom zachytené aj vyjadrenie dotknutej osoby o vlastnej trestnej činnosti a trestnej činnosti iných verejných činiteľov," zdôraznil Repa v reakcii, ktorú TASR poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.