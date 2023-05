R. Fico: Úradnícka vláda nezíska v parlamente podporu

Bratislava 7. mája (TASR) - Úradnícka vláda nezíska v parlamente podporu a nebude schopná riešiť najväčšie problémy Slovenska. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.



"Ústavná a politická kríza, v ktorej sa nachádza Slovenská republika, sa nedá vyriešiť bez parlamentu," povedal. Považuje za veľký chybu, že prezidentka nerokovala s predsedami politických strán.



Dôveru úradníckej vláde pripustil v prípade, ak by boli predčasné parlamentné voľby posunuté zo septembra na začiatok júla. "Sme pripravení sa s pani prezidentkou rozprávať a viem si predstaviť, že by vláda dostala od nás dôveru," dodal.