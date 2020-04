Fico: V piatok podá Smer-SD návrh na Ústavný súd

Bratislava 2. apríla (TASR) – Smer-SD sa obráti na Ústavný súd SR pre legislatívu, ktorá umožní sprístupňovanie dát od operátorov Úradu verejného zdravotníctva SR. Dnes o tom informoval predseda strany Robert Fico. Priblížil, že 30 poslancov Smeru-SD zajtra podpíše návrh na začatie konania pred ÚS SR. Žiadať budú aj pozastavenie účinnosti tohto zákona.



"Žiadame, aby Ústavný súd vyslovil nesúlad niektorých ustanovení telekomunikačného zákona a zákona o Súdnej rade, ktoré boli prijaté pred niekoľkými dňami. Považujeme tieto veci za absolútne protiústavné. Žiadame rovnako o pozastavenie účinnosti zákona a veríme, že nám Ústavný súd vyjde v ústrety," povedal Fico na dnešnom tlačovom brífingu.



Pripomenul, že na základe údajov, ktoré môže zbierať ÚVZ, si vie o každom vytvoriť profil. Šéf Smeru-SD to označil za zásah do súkromia, čo považuje strana za neprijateľné.



Fico ešte minulý týždeň vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby sa pre toto opatrenie obrátila na ÚS. Argumentoval tým, že zákon je v rozpore s Ústavou SR. Dodal, že ak tak hlava štátu neurobí, obráti sa na ÚS Smer-SD. Prezidentka považuje sprístupňovanie dát za primerané aktuálnej situácii, zákon preto podpísala a na ÚS sa neobrátila.



Národná rada SR minulý týždeň schválila legislatívu, v zmysle ktorej ÚVZ získa pre mimoriadnu situáciu prístup k údajom od mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Výnimkou je obsah správ a získavanie prevádzkových údajov. Úrad môže dáta používať v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.



Spracúvať ich bude v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia. Tiež na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia ÚVZ napríklad v prípade karantény.



Údaje získa ÚVZ na základe písomnej odôvodnenej žiadosti. A to len v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu s tým, že zber a uchovávanie týchto dát môže trvať maximálne do konca kalendárneho roka.