R. Fico: Víťazom bruselského samitu je maďarský premiér Viktor Orbán

Bratislava 31. mája (TASR) – Víťazom bruselského samitu v otázke rokovaní o sankciách voči Ruskej federácii je maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý vybavil výnimku na dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba. V TASR TV to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.



Niekoľkoročná výnimka by sa podľa Fica nemala týkať iba Maďarska, ale aj Českej a Slovenskej republiky. "Orbán, nie Heger, vybavil výnimku aj pre Slovensko, čo sa týka dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba," tvrdí Fico.



Zákaz dovozu ruskej ropy tankermi je podľa neho sankcia, ktorú Ruská federácia "určite pocíti", aj keď má možnosť predávať surovinu aj na alternatívnych trhoch. "Ale v prípade Česka, Slovenska a Maďarska Viktor Orbán veľmi správne zabojoval a zabezpečil, že ropovod Družba ide ďalej," konštatoval Fico.



Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) sa podľa neho spočiatku snažil presvedčiť maďarského partnera, aby akceptoval pôvodnú predstavu Európskej únie. "Heger, ktorý nemá žiadnu politickú moc, ide presviedčať chlapa, ktorý bol od začiatku konzistentný a má taký silný mandát, o akom sa Hegerovi nemôže ani snívať," vyhlásil Fico.



Lídri členských krajín Európskej únie sa v pondelok neskoro večer na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli na zavedení čiastočného ropného embarga voči Rusku. Toto embargo sa vzťahuje len na ruskú ropu dovezenú po mori. Povoľuje dočasné výnimky pre dodávky prostredníctvom potrubia do niektorých krajín vrátane Maďarska a Slovenska.