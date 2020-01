R. Fico: Vývoj v Iraku treba sledovať na hodinovej báze

Bratislava 5. januára (TASR) – Vývoj v Iraku treba sledovať na hodinovej báze a ak to bude nevyhnutné, v záujme ochrany životov slovenských vojakov ich treba vrátiť na územie Slovenska. Na sociálnej sieti to v nedeľu uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico, ktorý zároveň ocenil rozvážny postoj predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD).







"Irán je obrovská a silná krajina, ktorá fanaticky nenávidí Spojené štáty. To si administratíva prezidenta Donalda Trumpa ihneď po zabití druhého najsilnejšieho človeka v Iráne uvedomila, keď amerických občanov okamžite požiadala, aby sa vrátili naspäť na územie Spojených štátov,“ povedal Fico. Pokračoval tým, že Slovensko si musí chrániť svoje vlastné záujmy. „Musíme najmä zdôrazňovať porušenie medzinárodného práva. Medzinárodné právo je totiž jediné, čo chráni malé krajiny, ako napríklad Slovensko," dodal s tým, že iránsky generál Kásem Solejmání nebol žiadne neviniatko, ale jeho zabitie je v rozpore s medzinárodným právom.



Iracký parlament v nedeľu schválil uznesenie, ktoré žiada ukončenie prítomnosti zahraničných vojakov v krajine. Uznesenie je reakciou na americký letecký útok v Iraku, pri ktorom v piatok prišiel o život iránsky generál Solejmání. V súvislosti s aktuálnym rozhodnutím irackého parlamentu vydal Pellegrini inštrukciu veľvyslancovi SR v NATO v Bruseli. SR má podporiť návrh v prospech ukončenia výcvikovej misie v Iraku a návrat slovenských vojakov na Slovensko v prípade, ak na pondelkovom (6. 1.) rokovaní Rady NATO bude takýto návrh predložený.