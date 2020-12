R. Fico vyzval poslancov pozitívnych na COVID-19, aby do NRSR nešli

Bratislava 28. decembra (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval poslancov pozitívnych na COVID-19, aby nešli na pondelkovú mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Hovorí, že ak prídu, dopúšťajú sa trestného činu šírenia nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby. Očakáva, že to koaličným poslancom a vláde vysvetlí aj generálny prokurátor. Rovnako apeloval na poslancov Smeru-SD, aby v záujme ochrany vlastného zdravia na mimoriadne rokovanie parlamentu nešli. Hovorí o fašistických praktikách vlády.



"Je evidentné, že na túto schôdzu prídu niektorí vládni poslanci, ktorí buď sú pozitívni na COVID-19, alebo sa stretli s nejakými osobami, ktoré boli identifikované ako osoby pozitívne na túto nebezpečnú chorobu," povedal Fico. Uviedol, že poslancov Smeru-SD pôvodne ešte v nedeľu (27. 12.) požiadal, aby na schôdzu nešli, z politických dôvodov. "Sme presvedčení, že vláda potrebuje núdzový stav najmä na obmedzovanie základných ľudských práv," ozrejmil. Teraz však ide podľa neho o ohrozovanie zdravia ľudí.



Šéf Smeru-SD tvrdí, že koalícia predviedla "čistý fašizmus", keď cez vyhlášku hlavného hygienika SR umožnila prísť na rokovanie NR SR aj poslancom pozitívnym na COVID-19. Urobila tak podľa neho len preto, lebo si je vedomá, že inak by nemala dostatok poslancov na schválenie novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Pripomenul, že hlasovanie o novele sa už dvakrát preložilo pre nedostatok poslancov. Na schválenie ústavného zákona totiž treba 90 hlasov.



Fico tvrdí, že poslancom, ktorí prídu do NR SR pozitívni na COVID-19, hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov, pretože ide o trestný čin šírenia nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby. Očakáva, že generálny prokurátor vysvetlí koalícii, že obyčajnou vyhláškou hygienika nemôže obchádzať trestnoprávnu zodpovednosť poslancov.



Vyhláška hlavného hygienika SR od nedele večer umožňuje prezidentke, ministrom, poslancom parlamentu či generálnemu prokurátorovi po novom pracovať aj v prípade pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 či kontaktu s pozitívne testovaným. Prácu môžu vykonávať, ak by absenciou na pracovisku vážne ohrozili zabezpečenie chodu štátu alebo riešenie mimoriadnych úloh. Podmienkou je, aby nemali klinické príznaky ochorenia, nosili respirátory FFP2, používali rukavice, dezinfekciu či obmedzili pohyb na pracovisku. Zmena sa týka aj predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejnej ochrankyne práv a predsedu Ústavného súdu SR.