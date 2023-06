Fico: Za aktuálnou kauzou Kollára je útok na Žilinku a Aláča

Bratislava 27. júna (TASR) - Za aktuálnou kauzou predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) vidí Smer-SD útok na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča. Podľa predsedu strany Roberta Fica ide tiež o prípravu na útok proti predstaviteľom bezpečnostných zložiek, ktorí vyšetrovali tzv. čurillovcov. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.



"Žiadam prezidentku SR, aby prestala obhajovať ľudí, ktorí sú podozriví, obvinení zo závažnej trestnej činnosti. Aby prestala útočiť na generálneho prokurátora Žilinku, lebo nemá na to absolútne žiadny dôvod," uviedol Fico. Namieta tiež, aby sa stal šéfom odboru na inšpekcii obvinený policajt. Zopakoval apel na orgány činné v trestnom konaní a Špecializovaný trestný súd, aby sa nenechali zaťahovať do politických súbojov.



Fico si naďalej myslí, že Kollár by sa mal vzdať funkcie. Potvrdil, že Smer sa na mimoriadnej schôdzi, ktorú sa snažia vyvolať niektorí poslanci, nezúčastní.