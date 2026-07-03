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R. Fico: Závery pripravovaného samitu NATO nevytvoria záväzok pre SR
Povedal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.
Autor TASR
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Bratislava 3. júla (TASR) - Závery pripravovaného samitu NATO v Ankare nevytvoria pre Slovensko záväzok zúčastniť sa na finančnom mechanizme určenom na vojenskú podporu Ukrajiny. Na základe výmeny listov s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem to pre TASR potvrdil premiér SR Robert Fico (Smer-SD).
Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. „Opäť je predstava urobiť politickú deklaráciu o 70-miliardovej ďalšej podpore Ukrajiny vo vojne proti Rusku,“ povedal pre TASR Fico. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slovensko však podľa Fica nebude súčasťou žiadneho finančného mechanizmu na vojenskú podporu Ukrajiny.
Predseda slovenskej vlády 1. júla v liste Ruttemu vyjadril presvedčenie, že „v súvislosti so závermi samitu NATO v Ankare nedôjde k žiadnym nedorozumeniam a bude plne rešpektovaný suverénny názor vlády SR“.
Rutte 2. júla v liste reagoval, že deklarácia zo samitu predstavuje politicko - strategické vyhlásenie, na ktorom sa zhodne všetkých 32 lídrov. „Deklarácia zo samitu nijakým spôsobom nepredurčí suverénne rozhodnutia jednotlivých spojencov - vrátane vašej krajiny - týkajúce sa podpory Ukrajiny,“ uviedol generálny tajomník NATO.
Fico dodal, že on nemôže zabrániť Nemecku alebo Francúzsku, ak sa rozhodnú poskytnúť Ukrajine pôžičku, Slovensko sa k nej však nepripojí podobne, ako sa nezúčastňujeme na pôžičke 90 miliárd eur, ktorú Ukrajina dostáva od Európskej únie. „Zo záverov, pokiaľ ide o individuálne členské štáty, nie je možné vyvodiť žiadny záväzok vo vzťahu k individuálnemu členskému štátu. Takže takisto ako to bolo pri pôžičke Európskej únie, takto to bude aj pri záväzku, ktorý chce prijať nejaká skupina členských štátov NATO,“ konštatoval Fico.
Dodal, že podľa názoru slovenskej vlády konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. „Opäť je predstava urobiť politickú deklaráciu o 70-miliardovej ďalšej podpore Ukrajiny vo vojne proti Rusku,“ povedal pre TASR Fico. Dodal, že Slovensko je pripravené pomáhať Ukrajine humanitárne a pokračovať v mechanizme spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády. Slovensko však podľa Fica nebude súčasťou žiadneho finančného mechanizmu na vojenskú podporu Ukrajiny.
Predseda slovenskej vlády 1. júla v liste Ruttemu vyjadril presvedčenie, že „v súvislosti so závermi samitu NATO v Ankare nedôjde k žiadnym nedorozumeniam a bude plne rešpektovaný suverénny názor vlády SR“.
Rutte 2. júla v liste reagoval, že deklarácia zo samitu predstavuje politicko - strategické vyhlásenie, na ktorom sa zhodne všetkých 32 lídrov. „Deklarácia zo samitu nijakým spôsobom nepredurčí suverénne rozhodnutia jednotlivých spojencov - vrátane vašej krajiny - týkajúce sa podpory Ukrajiny,“ uviedol generálny tajomník NATO.
Fico dodal, že on nemôže zabrániť Nemecku alebo Francúzsku, ak sa rozhodnú poskytnúť Ukrajine pôžičku, Slovensko sa k nej však nepripojí podobne, ako sa nezúčastňujeme na pôžičke 90 miliárd eur, ktorú Ukrajina dostáva od Európskej únie. „Zo záverov, pokiaľ ide o individuálne členské štáty, nie je možné vyvodiť žiadny záväzok vo vzťahu k individuálnemu členskému štátu. Takže takisto ako to bolo pri pôžičke Európskej únie, takto to bude aj pri záväzku, ktorý chce prijať nejaká skupina členských štátov NATO,“ konštatoval Fico.