R. Fico: Zvrchovanosť sa dá získať, ale dá sa aj stratiť

Stará Bystrica 16. júla (TASR) – Suverenita a zvrchovanosť je niečo, čo sa dá získať, ale čo sa dá aj rýchlo stratiť. Treba si ju pestovať, treba si ju vážiť a treba ju polievať ako kvetinu. Pri príležitosti sobotných osláv 30. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR to v Starej Bystrici povedal predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.



"Krajina je tak suverénna a tak zvrchovaná, ako si váži tradície, na ktorých vznikla. Ústava SR hovorí, že si máme vážiť odkaz Veľkej Moravy a cyrilometodské duchovné dedičstvo. Je to naozaj tak? Alebo ustupujeme totálne liberálnym predstavám o spôsobe života v tomto štáte? Krajina je suverénna a sebavedomá podľa toho, ako sa k nej správame," pripomenul Fico.



Na oslavách sa zúčastnili aj bývalí prezidenti Českej a Slovenskej republiky Václav Klaus a Ivan Gašparovič. Fico ocenil, že Klaus ako český premiér a Gašparovič ako predseda slovenského parlamentu mali pred 30 rokmi odvahu prijať v správnom čase správne rozhodnutia.



"Chcem obom poďakovať za to, že toho býka chytili za rohy. Mohli špekulovať, mohli vymýšľať, ale v správnom čase prijali rozhodnutia, ktoré boli nevídané a o ktorých sa mnohým možno ani nesnívalo. Chcem im poďakovať za ich odvahu, pretože to si odvahu vyžadovalo," zdôraznil Fico.