R. Foltin: Tento deň musí byť nielen spomienkou, ale aj varovaním

Bratislava 9. septembra (TASR) - Tento deň musí byť pre nás nielen spomienkou na historickú tragédiu, ktorá v nás zanechala celospoločenskú traumu na desaťročia, ale aj varovaním, aby sa podobné činy už nikdy viac nezopakovali. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR (NR SR) a podpredseda klubu SaS Roman Foltin pri príležitosti 80. výročia od prijatia tzv. Židovského kódexu.



"Ako poslanec NR SR sa hanbím, že boli prijaté takéto právne predpisy, ktoré v konečnom dôsledku vyústili až do deportácií Židov do koncentračných táborov," uviedol na sociálnej sieti.



Odsúdenie kódexu a ospravedlnenie sa za jeho prijatie je podľa neho o to dôležitejšie, "keď vidíme, ako sa dnes neonacizmus a prekrúcanie histórie objavuje aj v parlamentných laviciach", napísal.



Slovensko si vo štvrtok pripomína 80. výročie prijatia Židovského kódexu – protižidovskej právnej normy prijatej vládou Slovenského štátu v roku 1941. Židovský kódex sa radil medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripomenulo, že tragickým vyústením bolo 70.000 obetí holokaustu z územia vtedajšieho Slovenska.