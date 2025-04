R. Glück: Návrh zákona o neziskových organizáciách je jasne európsky

Bratislava 14. apríla (TASR) - Návrh zákona o neziskových organizáciách je jasne európsky, nie ruský. Na pondelkovej tlačovej besede na Úrade vlády SR to vyhlásil poslanec parlamentu Richard Glück (Smer-SD). Pripomenul, že cieľom novely je prijať legislatívu, ktorá jasne uloží mimovládnym organizáciám byť transparentné a informovať verejnosť, ako sú vynaložené finančné prostriedky občanov.



„Ak dnes niekto spochybňuje zákon, ktorý chceme prijať v Národnej rade SR, je to preto, aby sa mu neprišlo na to, čo robí s peniazmi nás všetkých,“ vyhlásil Glück s tým, že ak chce nieto hovoriť o potrebe transparentnosti v spoločnosti, je potrebné začať mimovládkami. Poslanec argumentoval aj tým, že pri niektorých neziskovkách boli zaznamenané vyššie náklady spojené so mzdami. Zároveň vyzval predstaviteľov strany Hlas-SD, aby boli pri tejto téme súdržní.



Aj šéf Úradu vlády SR Juraj Gedra (Smer-SD) zopakoval, že transparentnosť je hlavným pilierom navrhovanej právnej úpravy. Zároveň vylúčil, že by novela zákona šikanovala darcov. Rovnako deklaroval, že úprava lobingu pri mimovládnych organizáciách je jasne namieste. „My sme dodnes nepočuli jeden jediný argument, ktorý by tvrdil opak,“ doplnil Gedra. Na predstaviteľov Hlasu-SD apeloval, aby vysvetlili navrhované zmeny v prípade, že chcú vstúpiť do právnej úpravy.



Novela je aktuálne v parlamente. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie viac ako 5000 eur za rok. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.



Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Odmietli, že by išlo o akýsi ruský zákon.