R. Gucký: Pripravujeme veľkokapacitné centrá pre utečencov z Ukrajiny

Vyšné Nemecké 4. marca (TASR) - Polícia pripravuje veľkokapacitné centrá, kde bude vybavovať utečencov z Ukrajiny. Vzniknúť by mali v Bratislave, Žiline, Michalovciach a Humennom, priblížil na piatkovom brífingu riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Robert Gucký.



"Každá osoba, ktorá vstupuje na územie SR, je preverená v informačných systémoch Policajného zboru. Tá, ktorá nemá doklad, je zavedená prostredníctvom odtlačkov a biometrie do informačných systémov tak, aby sme vedeli, kto sem vstupuje, prípadne na ďalšie využitie,“ priblížil Gucký.



Hranicu s Ukrajinou prekročilo už vyše 90.000 utečencov, z toho 2000 požiadalo o dočasné útočisko. "Drvivú väčšinu tvorili štátni príslušníci Ukrajiny,“ poznamenal riaditeľ hraničiarov. Medzi príslušníkmi tretích krajín sú najmä študenti. V spolupráci s agentúrou Frontex a v koordinácii s ďalšími krajinami polícia spolupracuje na repatriačných letoch. V piatok odcestovalo 1140 osôb.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) informoval, že od štvrtkového (3.3.) večera sú na všetkých hraničných priechodoch s Ukrajinou prítomné vozidlá rýchlej zdravotnej služby.



Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti pre utečencov vo všeobecnosti, štát nateraz počíta prioritne s univerzitnou nemocnicou v Košiciach, a to pre prítomnosť ukrajinského personálu. „Spolupracujeme či už s našimi lekármi v našich zdravotníckych zariadeniach, alebo dobrovoľníkmi alebo zahraničnými kolegami,“ doplnil. Testovanie na nový koronavírus na hranici podľa ministra nemá z epidemiologického hľadiska význam.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ocenil prácu všetkých zložiek, ktoré sa podieľajú na tom, aby Slovensko dokázalo zabezpečiť pomoc Ukrajincom utekajúcich pred vojnou. Vyzdvihol mieru solidarity slovenských občanov, ale aj v rámci Európskej únie. Poďakoval tiež za posilu 50 českých policajtov. Nevylúčil, že SR využije aj ponuku Českej republiky na expertov v ďalších oblastiach.



Riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR Marián Dritomský potvrdil prípravu logistického centra pre všetky členské krajiny Európskej únie pre čo najefektívnejšiu distribúciu pomoci na Ukrajinu.