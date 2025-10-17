< sekcia Slovensko
R. Havlík zamieril so štábom na hory, film bude v kinách v decembri
Prvé ukážky filmu približujú príbeh Lucie (Aneta Krejčíková), mladej ženy z mesta, ktorá po otcovi zdedí horskú chatu a musí sa vyrovnať s novým prostredím aj so svojou minulosťou.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Fanúšikovia kinohitov Bábovky a Po čom muži túžia sa môžu tešiť na nový film Rudolfa Havlíka. V dobrodružno-romantickej komédii priblíži prácu horskej služby. Po úspešných komédiách Ostrov a Poklad, ktoré režisér a scenárista nakrútil v exotických lokalitách Thajska a Bali, sa tentoraz s hercami a filmovým štábom vybral do prostredia českých Krkonôš aj do Himalájí. Film Na horách bude mať premiéru v slovenských kinách 4. decembra. Informuje o tom distribučná spoločnosť Bontonfilm.
Prvé ukážky filmu približujú príbeh Lucie (Aneta Krejčíková), mladej ženy z mesta, ktorá po otcovi zdedí horskú chatu a musí sa vyrovnať s novým prostredím aj so svojou minulosťou. Do jej života vstupuje záchranár Matěj (Igor Orozovič), ktorý sa stáva sprievodcom nielen horským terénom, ale aj cestou k pochopeniu samej seba. V ďalších úlohách diváci uvidia Veroniku Khek Kubařovú, Adélu Gondíkovú, Sašu Rašilova, Ondřeja Pavelku či Jana Dolanského.
„Film Na horách sme nakrúcali v prostredí, ktoré samo o sebe prináša drámu aj krásu. Hory vyčistia dušu a pripomenú, čo je v živote dôležité. Verím, že sa nám to podarilo zachytiť aj vo filme,“ hovorí režisér Havlík. Spoluscenáristka Lucie Korcová tvrdí, že chceli divákom priblížiť horský svet a ľudí, ktorí v ňom žijú. „Vrátane záchranárov, ktorí sa o nás starajú. Trailer ukazuje, že to nebude len romantika, ale aj dobrodružstvo v kulisách našich i svetových hôr,“ naznačila.
Herečka Aneta Krejčíková, ktorá v príbehu stvárňuje hlavnú rolu, priznala, že nakrúcanie Na horách bolo veľkou výzvou. „Lucie sa ocitá v prostredí, ktoré je pre ňu úplne cudzie. Sama som však zistila, že hory človeka donútia spomaliť a byť skutočným. Dúfam, že diváci uvidia nielen príbeh, ale aj silu prírody, ktorá nás všetkých formuje.“
Vo filme podáva obdivuhodné výkony Igor Orozovič - a to nielen herecky, ale aj fyzicky. V úlohe horského záchranára Matěja čelil náročným podmienkam a spolupracoval s profesionálmi z horskej služby. „Hrať záchranára v horách pre mňa znamenalo dotknúť sa profesie, ktorá je nesmierne náročná a obdivuhodná. Strávili sme čas s ľuďmi, ktorí túto prácu skutočne robia a ich odhodlanie aj humor ma inšpirovali. Vo filme sa snažím ukázať, že hoci môžu byť hory drsné, prinášajú priestor na blízkosť a lásku,“ poznamenal herec.
