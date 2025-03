R. Huliak by chcel na Slovensku vybudovať tri moderné atletické haly

Bratislava 26. marca (TASR) - Na Slovensku by mohli vzniknúť tri moderné atletické haly. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) s tým, že prvý krokom bude nájdenie vhodných lokalít.



„Premiér sa mi osobne zaviazal, že nájdeme v priebehu roka prostriedky na to, aby sme vytypovali tri regionálne oblasti v rámci SR, kde sa vybudujú tri moderné haly pre atletický šport,“ povedal Huliak.



Slovenskí reprezentanti v atletike nemajú podľa jeho slov zodpovedajúce podmienky na prípravu. „Naši atléti, ktorí reprezentujú či už na olympiáde alebo v rámci zahraničných pretekov, majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, musia chodiť trénovať do Maďarska, musia chodiť trénovať do Prahy,“ podotkol.



Huliak v stredu predložil vláde aj informácie týkajúce sa plánovanej výstavby Olympic Areny v Šamoríne. Názory na opodstatnenosť výstavby tejto haly sa podľa jeho slov medzi verejnosťou diametrálne líšia. „Investícia nevyhovuje, čo sa týka podpory infraštruktúry, atletickému športu,“ dodal.



Ministerstvo cestovného ruchu a športu uzatvorilo zmluvu o príspevku na projekt podpory športu so spoločnosťou Olympic Arena 20. decembra 2024. „Hala v Šamoríne je už odsúhlasená uznesením vlády a je realizovaná v takom rozsahu, že by došlo k veľkým škodám v prípade zastavenia tejto výstavby,“ doplnil Huliak už na tlačovej konferencii, ktorá sa v stredu popoludní uskutočnila na pôde Národnej rady SR.