R. Huliak kritizoval sudcov ÚS, M. Hojsík je z jeho výrokov zhrozený

Bratislava 2. marca (TASR) - Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak (SNS) v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o pozastavení účinnosti novely Trestného zákona povedal, že je "jasne vidieť smerovanie, za koho títo ľudia kopú". Podpredseda Európskeho parlamentu a Progresívneho Slovenska (PS) Martin Hojsík reagoval, že je zhrozený z výrokov Huliaka, ktorý podľa neho spochybnil celý ÚS. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Huliak si myslí, že rozhodnutie ÚS je skôr vizitkou prezidentky Zuzany Čaputovej, keďže novelu podpísala, čím s ňou vyjadrila súhlas. "Pre nás je podstatné, že nezrušili výrok o zrušení špeciálnej prokuratúry," skonštatoval. Huliak tvrdil, že ústavní sudcovia sú menovaní predchádzajúcou vládnou mocou a nedá sa od nich čakať, že budú napĺňať predsavzatia alebo legislatívne ciele tejto vlády. "Je jasné vidieť smerovanie, za koho títo ľudia kopú," dodal.



Hojsíka znepokojujú výroky Huliaka o Ústavnom súde. "Sudca nemôže vyrobiť rozsudok, musí sa riadiť tým, čo hovorí zákon," vyhlásil a pripomenul, že väčšinu sudcov ÚS odobril parlament v čase vlád Smeru-SD. Je rád, že vďaka ÚS existuje v krajine zachovanie balansu moci. Ozrejmil, že prezidentka novelu podpísala len preto, aby ju mal ÚS šancu posudzovať.



Výroky premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že Slovensko nebude posielať svojich vojakov na Ukrajinu, neboli podľa Huliaka zbytočné, pretože sa snažil na to len vopred upozorniť. "Pretože tento konflikt nie je náš, nás sa bezprostredne netýka," dodal s tým, že Slovensko musí vyslať signál, kam sme schopní v tejto vojne zájsť. Hovorí, že Slovensko vie v rámci možností pomôcť Ukrajine napríklad humanitárne.



Hojsík tvrdí, že treba urobiť viac v dodávkach výzbroje, aby sa Ukrajina mohla brániť ruskej agresii. "Potrebujeme pomôcť Ukrajine brániť svoju slobodu, územnú celistvosť, nezávislosť, lebo je to aj v štátnom záujme Slovenska," uviedol.



Podpredseda PS dúfa, že po júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) bude v EP silné zastúpenie tých poslancov, ktorí sú jednoznačne za pokračovanie podpory Ukrajine a za silnú, akcieschopnú Európu v prospech Slovenska. Huliak neodpovedal na otázku, či si uplatní mandát v EP, ak bude zvolený.



Huliak tiež dodal, že SNS bude po prezidentských voľbách trvať na zmene rokovacieho poriadku a nastavení štandardov v NR SR podľa okolitých členských štátov EÚ. "Určite sa budú upravovať časy rozpravy a určite sa budeme aj zamýšľať nad všetkými formami obštrukcie, ktoré nám predviedla opozícia, aby sme spriechodnili chod slovenského parlamentu," uzavrel.