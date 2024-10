R. Huliak: Očakávame, že vládne strany nás pozvú ku koaličnému stolu

Bratislava 29. októbra (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík očakávajú, že ich vládne strany pozvú ku koaličnému stolu. Minimálne by s nimi mala koalícia podpísať memorandum o spolupráci. Bývalí poslanci klubu Slovenskej národnej strany zároveň vyhlásili, že v utorok a stredu (30. 10.) sa na rokovaní NR SR nebudú zúčastňovať. Posledným momentom v ich spore bolo odvolanie riaditeľa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) Štefana Kysela. Poslanci o tom informovali v utorok na tlačovej konferencii. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) na vyhlásenia poslancov reagoval, že Kysel odmietal dodržiavanie európskej smernice, čo potvrdil aj Huliak.



Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) a Taraba podľa Huliaka konflikt medzi stranami stupňujú. Ako uviedol, nominanti SNS zo štátnej správy odstraňujú odborníkov Národnej koalície. "Zlatým klincom programu bolo včerajšie odvolanie človeka, generálneho riaditeľa ŠOP, posledného garanta odbornosti v ochrane slovenskej prírody, pretože, jednoducho, odmietal plniť nezmyselné príkazy ministerstva," myslí si Huliak.



Minister Taraba poukázal, že Huliak priznal, že jeho nominant na ŠOP nerešpektoval smernice Európskej únie. Je to podľa neho neakceptovateľné, a tak ako minister konal. "To je ako keby tu sa niekto postavil a povedal, že on chce byť riaditeľom inštitúcie, ale on odmieta rešpektovať zákony," uviedol Taraba.



Nezaradení poslanci zdôraznili, že naďalej koalíciu podporujú. Pri odvolávaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) sa k opozícii pridať neplánujú.



Traja poslanci okolo predsedu mimoparlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka oznámili v utorok minulý týždeň (22. 10.) odchod z klubu SNS. Huliak tento krok odôvodnil tým, že odkedy požiadali o väčšie zviditeľnenie ich strany, začali byť ignorovaní a "absolútne odpojení" od diania v klube. Aby poslanecký klub SNS nezanikol, doplnil ho Dušan Muňko zo Smeru-SD. Muňko to vysvetlil dôležitosťou zachovania troch klubov z hľadiska procedúr v parlamente.