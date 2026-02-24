< sekcia Slovensko
R. Huliak sa musí ospravedlniť L. Plavákovej, rozhodol súd
Rozhodnutie prvostupňového súdu zatiaľ nie je právoplatné, keďže minister sa podľa PS môže odvolať.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa musí verejne ospravedlniť opozičnej poslankyni parlamentu Lucii Plavákovej (PS) za urážlivé výroky, ktoré na jej adresu zazneli počas tlačovej konferencie v septembri 2024. Rozhodol o tom v utorok Okresný súd Zvolen. TASR o tom informovali z mediálneho oddelenia PS. Huliak musí takisto poslankyni uhradiť aj nemajetkovú ujmu.
„Dnešné rozhodnutie vnímam ako veľmi dôležitý signál pre celú spoločnosť, a najmä pre všetky ženy, ktoré zažívajú rôzne formy násilia. Je to jasný odkaz, že vulgárnosť, osočovanie ani žiadne formy násilia nemajú v našej spoločnosti miesto,“ uviedla v stanovisku Plaváková. Predseda PS Michal Šimečka považuje rozhodnutie súdu za víťazstvo pre všetky ženy na Slovensku. „Jediné, čo politici ako Rudolf Huliak ponúkajú, je nenávisť a polarizácia. Keď im dochádzajú argumenty, začnú ženy urážať a snažia sa ich vyhnať z verejného priestoru. Nesmú v tom uspieť,“ zdôraznil.
Rozhodnutie prvostupňového súdu zatiaľ nie je právoplatné, keďže minister sa podľa PS môže odvolať. Ak bude poslankyňa v spore definitívne úspešná, chce časť z priznaných finančných prostriedkov venovať mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie, ako aj organizáciám podporujúcim queer ľudí.
Huliak adresoval vulgárne slová smerom k Plavákovej na tlačovej konferencii SNS v septembri 2024, na ktorej podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) obhajoval vykázanie Plavákovej z rokovacej sály pre jej nálepky na notebooku. Poslancove výroky vtedy odsúdila opozícia aj časť koalície. V rokovacej sále následne po výzvach predniesol ospravedlnenie, no opäť použil vulgárne vyjadrenie.
