R. Huliak: Situáciu v koalícii je potrebné upokojiť

Bratislava 29. septembra (TASR) - Situáciu v koalícii je potrebné upokojiť. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak (SNS) v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Zaviazal sa, že urobí všetko pre to, aby bola naplnená koaličná zmluva a občan pocítil jednotnosť vlády. Opozičný poslanec NR SR Jozef Hajko (KDH) označil konsolidáciu za problém eskalácie napätia vo vládnej koalícii.



"Urobím všetko pre to, aby sme jednoducho napĺňali koaličnú zmluvu a aby sme išli v zmysle toho, akým spôsobom táto vláda vznikla - s dobrým úmyslom zachrániť Slovensko pred ekonomickým krachom a všetko, čo s tým súvisí," zdôraznil Huliak. Podľa Hajka sa vnútri koalície vytvára triedenie ľudí na určité kategórie a každá vládna strana sa snaží osloviť svojich voličov. "V Smere vidíme veľkú snahu oslovovať dôchodcov, svojich voličov, v Hlase hovoria o minimálnej mzde, čiže mieria skôr na nejakých zamestnancov. SNS hovorí, že zastupuje záujmy malých podnikateľov," vysvetlil.



Huliak podotkol, že za kritikou predsedu SNS Andreja Danka nie je túžba po funkcii predsedu parlamentu, ale stav v niektorých rezortoch. V súvislosti s odvolávaním ministrov zhodnotil, že pokiaľ ich bude chcieť odvolať premiér z titulu ich nefunkčnosti či zlyhania, tak to urobí, pretože je zodpovedný za vládu. S opozíciou však podľa neho určite nebudú súhlasiť.



Hajko potvrdil že v opozícii stoja za opodstatnenosťou odvolať ministrov, u ktorých navrhla vysloviť nedôveru. "Sme za odvolanie týchto ministrov, vidíme, že pod ich vedením si ministerstvo neplní svoju funkciu," skonštatoval a ako príklad spomenul situáciu v dotačnej schéme ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom.



Pri otázke voľby podpredsedu NR SR Hajko zhodnotil, že KDH "nemá žiadne veľké oči" na obsadenie tohto postu. Nepísaným pravidlom podľa neho je, že post má obsadiť predstaviteľ najsilnejšej opozičnej strany.