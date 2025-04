R. Huliak žiada výnimku na odlov 100 kusov medveďa na Podpoľaní

Bratislava 15. apríla (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) žiada Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR o výnimku na odlov 100 kusov medveďa hnedého v oblasti Poľany a Podpoľania. Odôvodňuje to zvýšením populácie medveďa v tejto lokalite. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Zopakoval, že ponúka súčinnosť pri realizácii mimoriadneho zásahu do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov.



„V prípade, že nám bude udelená výnimka, odlovíme problematické synantropné medvede. Vyzývame zároveň vedenie štátnej ochrany prírody a chránenej krajinnej oblasti Poľana a žiadame verejne o výnimku 100 kusov medveďov, ktoré treba v danej lokalite Poľany a Podpoľania odloviť z toho hľadiska, že sa budeme snažiť prinavrátiť ľudí späť zo slovenského vidieka do lesa, aby mohli spokojne hubárčiť,“ povedal Huliak s tým, že v rámci Detvy už ubytovatelia informovali o finančných stratách pre odhlásené pobyty. „Potrebujeme 100 výnimiek pre podpoľanské združenia a podpoľanskú oblasť, aby sme si to zabezpečili,“ doplnil minister k svojej žiadosti. Zdôraznil, že na základe sčítania v tejto oblasti stúpol počet medveďov. „Pôvodne to bolo okolo 105 kusov, dnes tam máme hlásených okolo 460 kusov medveďov,“ skonštatoval.



Informáciu o počte doteraz odstránených medveďov Huliak zatiaľ nemá. „Viem len, že sa táto záležitosť zostavuje aj v súvislosti so systémom, akým spôsobom sa budú združeniam prideľovať, na základe akej početnosti, respektíve akých hlásení,“ povedal.



Vláda vyhlásila 2. apríla pre výskyt medveďa mimoriadnu situáciu v niekoľkých okresoch. Schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov na základe správy ŠOP. Počet medveďov, ktoré by mali byť odstrelené, určili štátni ochranári analýzou vychádzajúcou zo štúdie Karlovej univerzity.