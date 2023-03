R. Káčer: Aliancia je zárukou obrany Slovenska a bezpečnosti občanov

Bratislava 29. marca (TASR) - Aliancia je zárukou obrany Slovenska a bezpečnosti občanov, o čom sa nemusí pochybovať. Vyhlásil to dočasne poverený šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer, ktorý považuje členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) za jedno z najdôležitejších rozhodnutí modernej histórie Slovenska. Pripomenul, že Slovensko sa stalo jej súčasťou pred 19 rokmi.



"Na pozadí ruskej vojny proti Ukrajine sa viac ako kedykoľvek predtým ukazuje dejinný význam nášho vstupu do NATO. Je to základ pre zachovanie našej slobody, bezpečnosti či stability a tiež predpoklad ekonomického rozvoja a prosperity," uviedol. Podľa neho neexistuje "lepší ani efektívnejší spôsob", ako Slovensko udržať v bezpečí.



Vytvorenie štyroch nových mnohonárodných obranných bojových skupín NATO pomohlo podľa neho zmierniť obavy štátov na východnom krídle Aliancie. "Jednu z týchto skupín aliančných vojakov sme privítali aj na našom území a posilnili tak našu obranyschopnosť," poukázal Káčer a pripomenul, že slovenskí vojaci zas v Pobaltí pomáhajú chrániť občanov iného štátu Aliancie.