R. Káčer: Diplomatická akadémia ovplyvnila zrod zahraničnej politiky

Bratislava 28. septembra (TASR) - Diplomatická akadémia výrazne ovplyvnila zrod a rozvoj slovenskej zahraničnej a európskej politiky. Pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Diplomatickej akadémie Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika to v stredu vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer.



"Akadémia, s ktorou sú spojené aj moje kariérne začiatky, vychovala celú generáciu diplomatov, ktorí Slovensko nasmerovali do európskych aj euroatlantických štruktúr," uviedol Káčer, ktorý si spolu so štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou prevzal pamätnú medailu.



Ocenenie bolo počas slávnostného podujatia v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave udelené aj bývalým ministrom Milanovi Kňažkovi, Pavlovi Demešovi a Ivanovi Korčokovi. In memoriam bol vyznamenaný aj bývalý šéf slovenskej diplomacie Eduard Kukan.