R. Káčer: Post šéfa diplomacie nesie mnoho rizík

Bratislava 13. septembra (TASR) - Post šéfa diplomacie nesie mnoho rizík, je však kľúčová doba, uhnúť by bola zbabelosť. Vyhlásil to nový minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer na utorkovej tlačovej konferencii po prevzatí vedenia rezortu.



Ako uviedol, zahraničná a bezpečnostná politika vlády Eduarda Hegera (OĽANO) mu je blízka. "Počítam sa aj ako jej spoluautor a advokát," skonštatoval. Exminister Ivan Korčok (nominant SaS) podľa neho odviedol v rezorte výbornú prácu. Podotkol, že bol nielen jeho predchodcom, ale aj priateľom.



Heger poukázal na to, že Káčer je dlhoročne uznávaný diplomat, ktorý pôsobil ako veľvyslanec v USA, v Maďarsku a doteraz aj v Českej republike. "Je to demokrat, ako sa patrí, ktorý dlhodobo presadzuje záujmy SR v zahraničí aj doma," vyhlásil premiér.



Korčok poprial Káčerovi veľa úspechov v zložitej dobe, v ktorej post prebral. Má podľa neho všetku potrebnú výbavu a skúsenosti, aby rezort viedol. "V jeho osobe je predpoklad kontinuity v zahraničnopolitickom smerovaní našej krajiny a nakoľko sa to podarí, o tom sa rozhodne v našej domácej politike," skonštatoval.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala Káčera za ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Na ministerskej stoličke nahradil Ivana Korčoka (nominant SaS).