R. Káčer: Takmer už osem dekád je OSN zástancom mieru vo svete

Bratislava 18. októbra (TASR) - Takmer už osem dekád je Organizácia Spojených národov (OSN) zástancom mieru vo svete. Pri príležitosti otvorenia konferencie s názvom Úloha OSN vo svete po 24. februári to v utorok vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer. Zároveň vyzval na posilnenie a zefektívnenie systému OSN a vyjadril podporu medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách, práve a funkčných inštitúciách.



"V čase, keď Rusko prakticky každý deň hrubo a neospravedlniteľne porušuje ideály a princípy, na ktorých stojí Organizácia Spojených národov, si treba o to hlasnejšie a častejšie pripomínať dôležitosť jej poslania," vyhlásil Káčer.



Narušenie mierovej architektúry a špirálu bezprecedentných kríz podľa jeho slov pociťuje celý svet, nielen Slovensko. "Obzvlášť ohrozené a zraniteľné sú najchudobnejšie krajiny, a preto nesmieme zabúdať ani na význam medzinárodnej solidarity," zdôraznil.



Súčasťou konferencie bola aj diskusia o pomoci Slovenska Ukrajine a úlohe agentúr OSN pri podpore ukrajinských utečencov na Slovensku. "Súčasné krízy, či už je to bezpečnostná, potravinová, energetická alebo ekonomická, potvrdzujú, že čím väčšej výzve čelíme, tým dôležitejšia je globálna spolupráca, pri ktorej OSN zohráva kľúčovú úlohu. Globálne problémy totiž nepoznajú hranice a vyriešiť ich môžeme len spoločne," uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková.



V rámci podujatia Káčer udelil Strieborné plakety ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajovi Riečanovi a Ottovi Guštafíkovi. "Ocenil ich za dlhoročné úspešné pôsobenie v systéme OSN a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí," podotkli z komunikačného odboru MZVEZ SR.



Cieľom konferencie, ktorú Káčer otvoril v utorok na pôde rezortu diplomacie v Bratislave, je priblížiť pôsobenie OSN širšej verejnosti, a to aj pri príležitosti 77. výročia jej vzniku.