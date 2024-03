R. Kaliňák avizuje otvorenie diskusie k obrannej dohode s USA

Bratislava 9. marca (TASR) - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) avizuje na základe vypracovanej analýzy otvorenie diskusie k niektorým častiam obrannej dohody s USA. Opozičný poslanec parlamentu Branislav Gröhling (SaS) hovoril v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy o zmene rétoriky Smeru-SD.



"Zmluva nám príde v niektorých častiach nevyvážená a radi by sme rokovali, lebo len vyvážené zmluvy vedia fungovať," povedal minister. Minulý týždeň bola podľa jeho slov vypracovaná analýza, ktorá identifikovala niekoľko častí, ktoré treba prediskutovať. Priblížil, že ide o oblasti vzájomných vzťahov, súhlasov a oznamovacích povinností. Podotkol, že zmluvu možno vypovedať až po desiatich rokoch. Gröhling poukázal na to, že predstavitelia Smeru-SD hovorili pred voľbami o rušení zmluvy či referende.



Kaliňák v relácii kritizoval aj pozastavenie medzivládnych konzultácií z českej strany pre rozdielne názory oboch vlád na vojnu na Ukrajine. K ochladeniu alebo otepleniu vzťahov medzi dvomi krajinami by malo podľa neho dochádzať len na základe bilaterálnych záležitostí. Hovorí o zásahu do blížiacich sa volieb. Česi podľa Gröhlinga už skôr dávali najavo, že sa im nepáči slovenské "laškovanie s ruským režimom".



Militantný pohľad na vojnu na Ukrajine je podľa ministra obrany nesprávny. Stretnutie šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Turecku mala podľa Kaliňáka iniciovať ruská strana. Zopakoval, že Rusko napadnutím Ukrajiny porušilo medzinárodné právo, hovorí však o sérii chýb zo strany EÚ. "Treba jednoznačne povedať, že Rusko je agresor, má sa zbaliť a odísť preč," reagoval Gröhling.



Kaliňák avizoval, že do konca marca by mohla byť pripravená zmluva na nový systém protivzdušnej obrany. Opätovne kritizoval presun systému S-300 na Ukrajinu. Podľa Gröhlinga bol však tento systém protivzdušnej obrany v našich podmienkach už nepoužiteľný.