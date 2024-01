Kaliňák avizuje súťaž na pušky, uprednostniť chce slovenských výrobcov

Bratislava 10. januára (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) avizuje tento rok vyhlásenie súťaže na útočné pušky pre Ozbrojené sily (OS) SR. Deklaroval, že rezort uprednostní ponuky s najvyšším zastúpením slovenského obranného priemyslu. Uviedol to v stredu.



Počet pušiek, ktoré sa majú financovať z fondu USA, sa podľa Kaliňáka z pôvodných 5000 výrazne znížil a bol nahradený inými zariadeniami pre OS SR.



Ľahké taktické viacúčelové vozidlá (JLTV) 4x4 od spoločnosti Oshkosh, taktiež financované z fondu USA, sú už vo výrobe, na zmeny už bolo neskoro. Ako skonštatoval Kaliňák, keďže za ne Slovensko nebude platiť, nájde sa im uplatnenie. Výber vozidiel však považuje za chybu. "Určite by nám Spojené štáty ponúkli aj niečo iné, keby sme si vypýtali," skonštatoval Kaliňák.



O ponuke na vrtuľníky Viper, ktoré by Slovensko malo dostať so zľavou, sa podľa ministra bude dlho diskutovať. "V našich OS SR sme dlhodobo úlohu útočných vrtuľníkov dávali do úzadia," načrtol s tým, že ich považuje za nadstavbu. Ak by to bolo možné, zdroje určené na vrtuľníky by chcel využiť na inú techniku.



K umiestneniu stíhačiek F-16 sa už začali podľa ministra prvé diskusie vo vnútorných štruktúrach. Ako dodal, k zmene lokácie z letiska Sliač na Kuchyňu môže a nemusí prísť. Výsledky štúdie chce predložiť aj verejnosti. Diskutovať plánuje aj s predstaviteľmi obcí na Záhorí. Ako zdôvodnil, Kuchyňa poskytuje na rozdiel od letiska Sliač väčší priestor pre rozvoj. "Všade dookola sú naše pozemky," vysvetlil. Problémom v Kuchyni môže byť personál.



Po prvotnom dodaní lietadlá podľa neho určite pôjdu do Kuchyne, "pretože na Sliači nie je vybudované takmer nič".