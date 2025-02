R. Kaliňák: Diskutujeme o postupne zvyšovanom príspevku na obranu

Bratislava 12. februára (TASR) - Ministerstvo obrany SR diskutuje o postupne zvyšovanom každoročnom príspevku na výdavky na obranu. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje za potrebné rozvíjať najmä duálne projekty, poukazuje na veľké investičné dlhy voči verejnosti. Kaliňák to vyhlásil v stredu po rokovaní vlády.



V duálnych projektoch vidí minister obrany priestor, aby viac spájali civilné využívanie verejnosti s ich využitím bezpečnostnými zbormi. Kaliňák takisto zopakoval, že po nákupe nových stíhačiek F-16 by Slovensko v priebehu roka mohlo opätovne prebrať ochranu svojho vzdušného priestoru.



"Postupne pár hodín, potom nejaký deň, potom dva dni v týždni a tak ďalej. V spolupráci s našimi partnermi, Českou republikou a Maďarskom, budeme už nasadzovať aj F-16 do tohto systému," ozrejmil minister. Dodal tiež, že každá nová stíhačka F-16, ktorá na Slovensko priletí, musí prejsť kontrolou. "U jednej sa naozaj vyskytla softvérová otázka," dodal.



Minister zároveň priznal, že rezort letisko v Kuchyni pri Malackách na organizáciu leteckých dní nepreferuje. "Žiaľ, Kuchyňa sa nachádza na krajnom západe Slovenska, čo nie je ideálna lokalita z hľadiska dostupnosti takéhoto podujatia, ktoré má veľké náklady, pre čo najširšiu verejnosť. Chceme ísť viac do stredu Slovenska," potvrdil.



Myslí si, že ak procesy rekonštrukcie letiska Sliač budú dostatočne rýchle, mohli by sa práve tam uskutočniť medzinárodné letecké dni v roku 2027, prípadne 2028. "Dovtedy zvažujeme Piešťany, Poprad," naznačil minister.