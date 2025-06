R. Kaliňák: Do obranných síl sa zatiaľ hlásia desiatky ľudí

Bratislava 27. júna (TASR) - Do Národných obranných síl (NOS) sa zatiaľ prihlásilo vyše 50 ľudí. Prvý výcvik by sa mohol začať 10. júla. Na tlačovej konferencii to v piatok uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko uviedol, že mesačná kapacita výcviku je niekoľko stoviek ľudí a od septembra by výcvikový turnus mohol byť každé dva týždne.



„Národné obranné sily sú otvorené úplne všetkým mužom, ženám, chlapcom, dievčatám od 18 do 55 rokov, s výnimkou až do 65 rokov. V zásade pred každého, kto má záujem byť súčasťou tejto komunity, ktorá sa snaží chrániť Slovenskú republiku,“ uviedol minister.



OS SR sú podľa šéfa rezortu pripravené výcvik organizovať zatiaľ vo dvoch výcvikových strediskách - v zariadení Turecký vrch pri Bratislave a v Martine. V prípade potreby sa k nim pridá zariadenie pri Michalovciach na východe krajiny.



NOS majú už aj svojho veliteľa. Stal sa ním plukovník Ladislav Kisel. Veliteľstvo bude v priestoroch OS SR v Nitre. Ako poukázal, základný výcvik pozostáva z fyzického cvičenia, práce so zbraňou, ale aj z ochrany pred zbraňami hromadného ničenia. „Časť času stráveného vo výcviku bude venovaná vlasteneckej príprave,“ podotkol Kisel. Okrem toho sa zameria aj na prvú pomoc či iné zručnosti.



Ministerstvo zriadilo pre NOS aj kontaktné centrum. Informácie je možné získať telefonicky od 19 operátorov nonstop. Projekt má aj svoje webové sídlo www.noska.sk. Informácie o obranných silách a prípadnom zapojení sa je možné získať aj osobne na akomkoľvek základnom útvare OS SR či v regrutačných strediskách armády. Minister avizoval, že vznikne aj mobilná aplikácia.



Kaliňák stále nevie odhadnúť rozpočet potrebný pre NOS. všetko sa podľa neho bude odvíjať od záujmu. Predpokladané náklady na jedného príslušníka NOS sú však podľa neho na úrovni 5000 až 6000 eur. Minister podotkol, že projekt je aj v prípade veľkého záujmu lacnejší ako povinná vojenská služba.



Legislatívnym procesom prešiel nový zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti. Mení fungovanie doterajších aktívnych záloh a zriaďuje NOS. Okrem toho zákon umožní aj vznik Žandárskeho zboru a ministerstvu pridelí aj iné právomoci. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla.



NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok a plat vojaka v danej hodnosti. Ministerstvo sľúbilo aj ďalšie benefity.