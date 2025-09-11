< sekcia Slovensko
R. Kaliňák hovoril o incidente v Poľsku s tamojším ministrom obrany
Kaliňák opätovne kritizoval súčasnú opozíciu za darovanie techniky.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril o narušení poľského vzdušného priestoru dronmi s poľským šéfom rezortu obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom. Potvrdil to novinárom v parlamente. Deklaroval, že SR je pripravená Poľsko podporiť. Upozornil však na to, že nie protivzdušnou obranou, keďže tá je mimo územia Slovenska.
„My sme pripravení, samozrejme, nášho partnera podporiť vo všetkých otázkach, ktoré by potreboval a ktoré by mu chýbali, ale, bohužiaľ, v tom najpodstatnejšom pomôcť nevieme, pretože sme celú našu protivzdušnú obranu bývalou vládou odovzdali mimo územia SR,“ vysvetlil. Opätovne kritizoval súčasnú opozíciu za darovanie techniky.
V noci z utorka (9. 9.) na stredu (10. 9.) tento týždeň došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne.
