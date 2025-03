R. Kaliňák: Kotlár predstavil vážne údaje, o ktorých treba diskutovať

Bratislava/Vysoká nad Kysucou 19. marca (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) predstavil vážne údaje k mRNA vakcínam proti COVID-19. Je podľa neho potrebné si jeho zistenia vypočuť a ak ich niekto spochybňuje, treba o problematike diskutovať. Vyplýva to z jeho vyjadrení pre novinárov pred stredajším rokovaním vlády.



"Vždy sú niektoré názory možno viac extrémnejšie a snažia sa hyperbolou viacej poukázať na problém a na konci dňa sa ukáže, tá pravda bude niekde v strede. Naozaj, v tom čase bol obrovský problém, a preto je dôležité si aj takéto veci vypočuť a ak ich niekto spochybňuje, treba, aby do tej diskusie tie veci išli," uviedol minister. Viac ho však mrzí, že počas pandémie dochádzalo k porušovaniu ľudských práv. Tým by sa mal podľa neho splnomocnenec zaoberať v ďalšom kroku.



Kotlár v stredu odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín používaných na Slovensku počas pandémie. Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Ak sa Žilinka analýzou zaoberať nebude alebo potvrdí, že sa mýli, splnomocnenec je ochotný vzdať sa lekárskeho diplomu i svojej funkcie. Zároveň žiada predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby k problematike zvolal Bezpečnostnú radu SR.