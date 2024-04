R. Kaliňák kritizuje zmluvy uzavreté bývalým vedením

Bratislava 17. apríla (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) kritizuje zmluvy na nákup techniky uzavreté bývalým vedením rezortu. Spochybnil napríklad zmluvu na pásovú techniku. V prípade nákupu systému protivzdušnej obrany potvrdil pokračujúce rokovania s Izraelom. Uviedol to v stredu. Exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) v reakcii uviedol, že Kaliňák spolu so svojou skupinou "neodborných straníckych nominantov" nedokáže vstrebať, keď sa akvizície realizujú v súlade s predpismi Európskej únie a transparentne.



"Žiadny tender nebol ani v prípade pásových vozidiel, ani osemkoliek. To bol proste 'fejk', kde sa snažili napodobniť nejaký výber, ale v skutočnosti nebol. Napríklad v prípade pásových vozidiel bolo nejaké porovnanie troch pásových vozidiel a nakoniec sa kúpilo také, ktoré v súťaži nebolo," vyhlásil Kaliňák.



Zmluva na pásové vozidlá so Švédskom podľa ministra nespĺňa kritériá Európskej únie. Rovnako tvrdí, že pásové vozidlá môžu vzhľadom na podpísanú zmluvu stáť namiesto 1,3 miliardy eur až 2,5 miliardy eur.



V prípade protivzdušnej obrany (PVO) bývalý kabinet podľa Kaliňáka rozhodol o začatí rokovaní formou vláda-vláda o jednom systéme. Ten považuje za "extrémne málo". "PVO má byť zásadným prvkom ochrany celej SR, čiže musí byť adekvátne masívna," skonštatoval.



Rezort obrany v súčasnosti posudzuje izraelský, nórsky a kórejský systém PVO. Jeden z kandidátov, ktorých schválila úradnícka vláda, je podľa ministra veľmi pravdepodobný. Kabinet vtedy rozhodol o rokovaní s Izraelom a Poľskom. Myslí si, že v prípade nákupov systémov z Izraela situácia v krajine ovplyvní dodávku. Diskusie o podmienkach mal prerušiť iránsky útok. Rozhodnutie označil za otázku dvoch-troch týždňov.



Naď považuje správanie Kaliňáka za nehodné jeho funkcie. "Čo je naozaj 'fejkové', je jeho výkon v kresle ministra obrany, kde sa nestará o nič iné, iba o priania Roberta Fica, aby si zabezpečili vlastnú beztrestnosť. Niet sa čomu čudovať, že ho potom vojaci a zamestnanci rezortu volajú uplakaným podpredsedom vlády a nie ministrom obrany," uviedol v reakcii pre TASR.