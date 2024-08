R. Kaliňák: Nákup húfnic BIA začne rezort obrany riešiť na jeseň

Bratislava 21. augusta (TASR) - Nákup húfnic BIA by chcelo Ministerstvo obrany (MO) SR začať intenzívne riešiť na jeseň. Predbežne rezort počíta so 16 kusmi tejto techniky. Na tlačovej konferencii to oznámil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).



"Ponúkame niekoľko produktov na zahraničných trhoch, ktoré nemáme zavedené v našej vlastnej armáde," ozrejmil minister s tým, že húfnice BIA by boli pre slovenské ozbrojené sily obohatením.



Húfnice Zuzana sa podľa ministra postupne dostávajú na koniec svojej životnosti. Obstarávanie húfnic Zuzana 2 je podľa neho ešte potrebné dokončiť. Poukázal aj na to, že tieto húfnice sú menšie, čo predstavuje výhodu.



O predajoch húfnic BIA Slovensko podľa ministra aktuálne diskutuje s Malajziou či Brazíliou. Húfnice BIA sú produktom štátnej akciovej spoločnosti Konštrukta - Defence.



Kaliňák spomenul aj to, že oficiálnu ponuku na bojové vrtuľníky Viper zatiaľ ministerstvu americká strana nezaslala. Rezort ju preto zatiaľ nedokázal posúdiť.