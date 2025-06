R. Kaliňák nemá problém s kontrolnou komisiou, ktorú chce opozícia

Bratislava 21. júna (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nemá problém so zriadením kontrolnej odbornej komisie, ktorú požaduje opozícia. Komisia by mala posúdiť vojenské nákupy na Kaliňákovom rezorte. Opozičný poslanec za SaS Juraj Krúpa zopakoval, že nákupy ministerstva vníma netransparentne. Politici to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.



„Ja s tým problém nemám, opozícia má niekoľko ľudí, s ktorými pravidelne komunikujeme, či to bude pán poslanec Krúpa alebo pán poslanec Valášek,“ uviedol Kaliňák. Minister zároveň argumentoval, že okrem stavby nemocníc nasleduje jeho rezort stanovený dokument o modernizácii Ozbrojených síl SR do roku 2035.



Minister obrany v súvislosti s pripravovanou cestou prezidenta SR Petra Pellegriniho na Ukrajinu dúfa, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj využije príležitosť, „aby sa ospravedlnil Slovenskej republike za to, ako poškodzuje záujmy, na rozdiel od toho, že Slovenská republika pomáha“. Opozičný poslanec Krúpa je zvedavý, ako sa Pellegrinimu podarí poopraviť obraz Slovenska na Ukrajine, ktorý si podľa neho krajina vytvorila po nástupe aktuálnej koalície k moci.



Politici diskutovali aj o trestnom stíhaní v súvislosti s darovaním vojenskej techniky Ukrajine. Krúpa zopakoval, že „bude to len kopec hurhaju, trošku smradu v priestore, tak aby to nejakým spôsobom naďalej žilo, ale som presvedčený, že to nejak neskončí“. Dodal však, že akékoľvek podozrenia by sa mali vyšetriť. Zdôraznil, že polícia nevyšetruje samotné darovanie techniky Ukrajine, ale iba nákup starej munície, ktorú Slovensko Ukrajine darovalo, od súkromnej spoločnosti. S tým súhlasí aj minister obrany. Aktéri by pochybnosti Európskej prokuratúry podľa neho mali vysvetliť.