R. Kaliňák: Neverím, že T. Gašpar zobral úplatok

Bratislava 15. novembra (TASR) – Exminister vnútra a bývalý podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák neverí, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar zobral úplatok. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. V diskusii pritom odmietol oponenta argumentujúc, že už nie je v politike.



"Netuším, kto sa kde s kým stretáva, ja len hovorí, že neverím, že Gašpar zobral úplatok. To je pre mňa podstatné," skonštatoval Kaliňák, ktorý podľa svojich vyjadrení nebol nijako limitovaný a nikto mu neradil, koho si má vybrať za policajného prezidenta. Zdôraznil, že to, že sa niekto s niekým pozná neznamená, že založil alebo bol v nejakej zločineckej skupine.



Na margo akcie Očistec uviedol, že mnohé vyjadrenia sú politickou a mediálnou objednávkou. Mementom by podľa neho malo byť rozhodnutie v prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktoré aj po mediálnom tlaku skončilo s takým výsledkom, z ktorého sú všetci frustrovaní. Myslí si, že aj v tomto prípade je to tak, že páchateľ je už známy, treba len nejako naformulovať skutok.



"Dajme preč politický balast. Sú tam veľmi vážne veci, ktoré treba vyšetriť. Ak sú skutky, vyšetriť a potrestať. Zločinecká skupina mi ale nesedí," poznamenal. Mnohé vyjadrenia podľa neho stoja na "kajúcnikoch", v niektorých prípadoch chýbajú listinné dôkazy a vyjadrenia kandidátov na generálneho prokurátora sú ich volebnými vyjadreniami. Na otázku, že sa teda niekoľkí "kajúcnici" spriahli a spolu s piatimi kandidátmi chcú poškodiť strane Smer-SD a Tiborovi Gašparovi Kaliňák povedal, že to moderátor "hrozne bulvárne spája."