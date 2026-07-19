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R. Kaliňák: Nie je dôvod diskutovať o nástupcovi R. Fica na čele Smeru
Čo sa týka obsadenia konkrétnych postov v budúcej vláde, ide podľa neho zatiaľ o špekulácie, legitímna otázka to bude po voľbách.
Autor TASR
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Bratislava 19. júla (TASR) - V súčasnosti nie je dôvod, aby sa diskutovalo o nástupcovi premiéra Roberta Fica na poste predsedu najsilnejšej vládnej strany Smer-SD, keďže je v plnej sile a nikam sa nechystá. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24 to vyhlásil podpredseda strany a minister vnútra Robert Kaliňák.
„Robert Fico je v plnej sile, reprezentuje všetky politiky strany Smer a ja predpokladám, že bude reprezentovať aj ďalej, nikam sa nechystá. A ja ho v tom samozrejme podporujem. Takže nevidím dôvod, aby tá téma vôbec existovala,“ zdôraznil. Sám sa podľa vlastných slov v pozícii nástupcu nevidí a považuje sa už za staršiu politickú generáciu, ktorá dozerá na rozvoj mladšej generácie. Zopakoval svoj výrok z minulosti, že do politiky prišiel s Robertom Ficom a s ním aj odíde. „Ja si myslím, že tak, ako je to nastavené, je to nastavené dobre a treba v tom pokračovať ďalej,“ zhodnotil.
Podľa Kaliňáka by bolo ideálne, keby na Slovensku pôsobila jedna silná sociálna demokracia, ktorá by sa mohla postaviť proti pravicovo-liberálnym stranám. O možnostiach budúcej spolupráce či opätovného spojenia so stranou Hlas-SD, ktorú v minulosti založili odídenci zo Smeru, však nechcel špekulovať a označil to za hypotetickú otázku. „Sme blízko programovo s Hlasom, kedysi Hlas vznikol zo Smeru a môže sa samozrejme kedykoľvek prinavrátiť. Ale dnes to nie je ani téma, ani o nej neuvažujeme. Majú samostatnú politiku, robia svoju vlastnú prácu a svoje vlastné výsledky,“ konštatoval.
Mimoparlamentnú stranu Republika, ktorá má podľa prieskumov vysokú šancu dostať sa po voľbách do Národnej rady (NR) SR, označil Kaliňák za prijateľného povolebného partnera. Zhodujú sa podľa neho v obrane tradičných hodnôt, na základe ktorých Slovenská republika existuje, na rozdiel od iných opozičných strán ako SaS alebo Hnutie Slovensko. „Potom sú veci, na ktorých sa nemusíme zhodnúť, alebo ktoré sú úplne zásadne odlišné v niektorých oblastiach. A to už je potom otázka diskusie,“ uviedol podpredseda Smeru-SD. “Tam, kde sa nájdu spoločné prieniky, sme schopní spolupracovať s každým, pretože ide predovšetkým o Slovensko, nie o osobné ambície niekoho konkrétneho,” doplnil.
Čo sa týka obsadenia konkrétnych postov v budúcej vláde, ide podľa neho zatiaľ o špekulácie, legitímna otázka to bude po voľbách. „Každá politická strana, ktorá dosiahne viac ako 5 % a je v parlamente, má legitímne právo uchádzať sa o účasť na moci v podobe vlády a o akýkoľvek rezort, v ktorom sa cíti, že je profesionálne zdatná. A potom z koaličného vyjednávania vyplynie, či to môže alebo nie. Rozhodne, samozrejme, aj politická matematika. Takže to sa dopredu nedá určiť, všetky veci sú otvorené,“ dodal Kaliňák.
„Robert Fico je v plnej sile, reprezentuje všetky politiky strany Smer a ja predpokladám, že bude reprezentovať aj ďalej, nikam sa nechystá. A ja ho v tom samozrejme podporujem. Takže nevidím dôvod, aby tá téma vôbec existovala,“ zdôraznil. Sám sa podľa vlastných slov v pozícii nástupcu nevidí a považuje sa už za staršiu politickú generáciu, ktorá dozerá na rozvoj mladšej generácie. Zopakoval svoj výrok z minulosti, že do politiky prišiel s Robertom Ficom a s ním aj odíde. „Ja si myslím, že tak, ako je to nastavené, je to nastavené dobre a treba v tom pokračovať ďalej,“ zhodnotil.
Podľa Kaliňáka by bolo ideálne, keby na Slovensku pôsobila jedna silná sociálna demokracia, ktorá by sa mohla postaviť proti pravicovo-liberálnym stranám. O možnostiach budúcej spolupráce či opätovného spojenia so stranou Hlas-SD, ktorú v minulosti založili odídenci zo Smeru, však nechcel špekulovať a označil to za hypotetickú otázku. „Sme blízko programovo s Hlasom, kedysi Hlas vznikol zo Smeru a môže sa samozrejme kedykoľvek prinavrátiť. Ale dnes to nie je ani téma, ani o nej neuvažujeme. Majú samostatnú politiku, robia svoju vlastnú prácu a svoje vlastné výsledky,“ konštatoval.
Mimoparlamentnú stranu Republika, ktorá má podľa prieskumov vysokú šancu dostať sa po voľbách do Národnej rady (NR) SR, označil Kaliňák za prijateľného povolebného partnera. Zhodujú sa podľa neho v obrane tradičných hodnôt, na základe ktorých Slovenská republika existuje, na rozdiel od iných opozičných strán ako SaS alebo Hnutie Slovensko. „Potom sú veci, na ktorých sa nemusíme zhodnúť, alebo ktoré sú úplne zásadne odlišné v niektorých oblastiach. A to už je potom otázka diskusie,“ uviedol podpredseda Smeru-SD. “Tam, kde sa nájdu spoločné prieniky, sme schopní spolupracovať s každým, pretože ide predovšetkým o Slovensko, nie o osobné ambície niekoho konkrétneho,” doplnil.
Čo sa týka obsadenia konkrétnych postov v budúcej vláde, ide podľa neho zatiaľ o špekulácie, legitímna otázka to bude po voľbách. „Každá politická strana, ktorá dosiahne viac ako 5 % a je v parlamente, má legitímne právo uchádzať sa o účasť na moci v podobe vlády a o akýkoľvek rezort, v ktorom sa cíti, že je profesionálne zdatná. A potom z koaličného vyjednávania vyplynie, či to môže alebo nie. Rozhodne, samozrejme, aj politická matematika. Takže to sa dopredu nedá určiť, všetky veci sú otvorené,“ dodal Kaliňák.