R. Kaliňák odmieta, že by v prípade nemocnice v Prešove zlyhal štát
Kaliňák 30. apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. mája (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR oznámi ďalšie kroky okolo výstavby nemocnice v Prešove po získaní posudku. Ten by mal prísť na budúci týždeň. Avizoval to šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD). Pripomenul, že dôvodom pozastavenia výstavby bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Odmietol, že by v tomto prípade zlyhal štát.
„Náklady bude niesť predovšetkým zhotoviteľ. Na to sme mali upravenú zmluvu a podľa nej postupovať budeme. Finálne rozhodnutie o tom, ako budeme postupovať, by malo prísť na prelome týchto dvoch týždňov,“ povedal Kaliňák v Národnej rade (NR) SR. Prišiel tam na rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo, ktoré iniciovala opozícia. Výbor nebol uznášaniaschopný, no pozvaní ministri zostali s členmi výboru diskutovať.
Pri výstavbe je podľa Kaliňáka problém s niektorými nosnými stĺpmi. „Podľa predbežného stanoviska Slovenskej technickej univerzity (STU) je na likvidáciu určených do desať stĺpov,“ ozrejmil. Vysvetlil, že po posudku rozhodnú o ďalších krokoch. Avizoval, že ich čaká debata so zhotoviteľom o zárukách, aby sa situácia neopakovala, prípadne sa bude musieť riešiť ukončenie vzťahu. Opätovne pripustil posun termínu dokončenia výstavby. Zároveň ocenil stavebný dozor, že chybu rýchlo odhalil.
Opozícia ocenila zotrvanie Kaliňáka, ministra školstva Tomáša Druckera a šéfa rezortu zdravotníctva Kamila Šaška (obaja Hlas-SD) na neformálnej diskusii. Zároveň však kritizovala, že stále nedostala odpovede na svoje otázky. „Konkrétne veci sme sa nedozvedeli. Minister hovoril niečo o desiatich stĺpoch, ale protokoly, ktoré unikli, hovoria o tom, že problémové betonáže boli tri, štyri mesiace dozadu,“ podotkol Oskar Dvořák (PS).
Zástupcovia opozície tiež kritizovali, že sa nedozvedeli, ako sa stavba natiahne a koľko bude stáť. Poslanci za KDH Peter Stachura a František Majerský odmietli argumentáciu v prípade stavebného dozoru. Zároveň vyčítali nezverejnenie zmlúv. Tomáš Szalay (SaS) sa zase pýtal na kontinuitu projektu v prípade, že sa nemocnica nepostaví do konca tohto volebného obdobia. Exminister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko by z toho podľa vlastných slov nerobil takú veľkú vedu. „Pokiaľ je niečo zle postavené, musí sa to opraviť. A je pravda, že tým, že sa tam nepreinvestovali peniaze z plánu obnovy, tak tam nás netlačí čas. Dôležité je, aby sa to dobre urobilo, a aby štát mal dostatok financií na dokončenie nemocnice,“ dodal.
Mimoparlamentná strana Demokrati v utorok kritizovala Kaliňáka, že vo veci prešovskej nemocnice nekoná. Informovala, že pre závažné zlyhania pri výstavbe podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR. „Čo skrýva Kaliňák? Bolo jeho psou povinnosťou podať v takejto závažnej veci trestné oznámenie. Namiesto toho zatĺka, že zodpovedný asi nie je nikto. Sú to zúfalé výhovorky. Ak by sa dozor na stavbe robil poriadne, neexistuje, že na nekvalitu betónu sa príde až po štvrťroku. A možných pochybení je omnoho viac. Preto sme celú vec aj s našimi zisteniami posunuli orgánom činným v trestnom konaní,“ komentoval líder strany Jaroslav Naď.
Kaliňák 30. apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Znalci majú zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť alebo zbúrať a postaviť nanovo. Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice.
