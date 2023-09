R. Kaliňák podal pre incident s I. Matovičom trestné oznámenie

Bratislava 13. septembra (TASR) - Člen predsedníctva Smeru-SD Robert Kaliňák podal v súvislosti so stredajším incidentom s lídrom OĽANO a priatelia Igorom Matovičom trestné oznámenie. Kaliňák to potvrdil na tlačovej konferencii.



"Pri sérii porušení zákona, ako urobil on, vrátane podozrení z trestnej činnosti, ste ako občan povinný reagovať a ja som reagoval ako občan," zdôraznil Kaliňák. Matovič podľa jeho slov vošiel autom cez chodník na námestie a narúšal verejný poriadok.



Matovič v stredu ráno narušil tlačovú konferenciu Smeru-SD k migrácii a dostal sa do konfliktu s exministrom vnútra Kaliňákom. Vyhlásil, že práve Smer-SD prijal legislatívne zmeny, týkajúce sa vydávania povolení migrantom, ktoré teraz strana kritizuje. Líder Smeru-SD Robert Fico konanie Matoviča nekomentoval. Pri incidente zasiahla aj hliadka mestskej polície, má ho zaznamenaný na odevných kamerách a bude ho vyhodnocovať.