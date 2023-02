R. Kaliňák považuje obvinenie z korupcie za absurdné

Bratislava 3. decembra (TASR) - Obvinenie z korupcie považuje exminister vnútra Roberta Kaliňák za absurdné. Povedal to v piatok na Prezídiu Policajného zboru. Kaliňákov advokát David Lindtner uviedol, že vypovedať bude až po prečítaní spisu. Zároveň si ponechali lehotu na podanie sťažnosti proti obvineniu.



Advokát poznamenal, že majú ťažkú pozíciu, pretože musia vyvracať niečo, čo sa podľa nich nestalo. Obvinenie je podľa neho založené na jednej vete a jednej výpovedi exšéfa finančnej správy Františka I. "Je to jedno z najznásilnenejších uznesení, aké som kedy čítal," skonštatoval Kaliňák.



"Je to rovnako povrchné, nezákonné, arbitrárne uznesenie, s akým sme sa stretli už v kauze Súmrak. Mysleli sme si, že po kauze Súmrak už väčšie právne dno nenastane, a tu musím povedať, že ide o skutočne absolútnu absenciu zdravého rozumu," poznamenal Lindtner.



NAKA obvinila v stredu (1. 2.) exministra vnútra Roberta Kaliňáka a Jozefa B. st. pre zločin podplácania. Podľa polície sú obvinení podozriví z poskytnutia úplatku osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR. Kaliňák považuje svoje obvinenie z podplácania za nezákonné a nezmyselné.