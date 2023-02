R. Kaliňák považuje obvinenie z podplácania za nezákonné a nezmyselné

Bratislava 2. februára (TASR) – Exminister vnútra a člen predsedníctva opozičného Smeru-SD Robert Kaliňák považuje obvinenie, ktoré mu bolo vznesené pre zločin podplácania, za nezákonné a nezmyselné. Povedal to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Predseda Smeru-SD Robert Fico poukázal na to, že obvinenie je postavené na individuálnej výpovedi exšéfa finančnej správy Františka I.



"Vydaním takéhoto uznesenia bol porušený Trestný zákon a Trestný poriadok," povedal Kaliňák. Tvrdí, že vyšetrovateľka zneužila svoju právomoc. Kritizoval, že mu nebolo umožnené preštudovanie spisu.



"To, čo sa deje v posledných hodinách, nemá nič spoločné ani s demokraciou a ani s právnym štátom," zdôraznil Fico. Obvinenie Kaliňáka označil za útok proti Smeru-SD i za útok proti demokratickej opozícii.



Opakovane hovoril o snahách zlikvidovať politickú opozíciu metódami, ktoré sú používané vo fašistických a autokratických režimoch. Opätovne kritizoval septembrový termín predčasných parlamentných volieb.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila v stredu (1. 2.) exministra vnútra Roberta Kaliňáka a Jozefa B. st. pre zločin podplácania. Podľa polície sú obvinení podozriví z poskytnutia úplatku osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR.