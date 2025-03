R. Kaliňák považuje za dôležité, aby noví členovia vlády mali výsledky

Bratislava 19. marca (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje za dôležité, aby noví členovia vlády doniesli výsledky. Hovoril to v súvislosti so zmenami vo vládnom kabinete, keď sa stal Rudolf Huliak (nominant Smeru-SD) ministrom cestovného ruchu a športu a Samuel Migaľ má byť šéfom rezortu investícií.



"Určite bude dôležité, aby doniesli výsledky. Len vtedy sa slová, ktoré hovorili, ukážu ako pravdivé. Ja verím, že sa im to podarí a určite budú mať podporu všetkých, pretože všetci chceme mať výsledky," poznamenal pred stredajším rokovaním vlády.



Kaliňák zároveň vyzdvihol úlohu Smeru-SD v diskusiách o zmenách vo vládnej koalícii a zabezpečení stabilnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR. "Klub Hlas-SD sa nejakým spôsobom rozdelil, to isté sa stalo aj v SNS. Smer-SD je v zásade najstabilnejšou stranou už dlhodobo a tak opätovne to ostalo v tých diskusiách, aby sme do toho vstúpili ako mediátori," povedal.



Minister obrany zároveň pripomenul, že súčasný minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) by sa mal po tom, ako ho nahradí Migaľ, stať predsedom NR SR. "Bol vždy veľmi konsenzuálny typ politika. Takže verím, že mu to takto dobre vydrží aj v parlamente, a že aj kultúra sa v parlamente niekam pohne," dodal.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) podpísal v utorok (18. 3.) dohodu s nezaradenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu-SD. Dohoda podľa neho vytvára podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v parlamente. Migaľ sa má podľa nej stať šéfom rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na poste má nahradiť Rašiho, ktorý by sa mal stať predsedom NR SR.