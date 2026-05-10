R. Kaliňák: Premiér v otázke členstva Ukrajiny v EÚ rétoriku nezmenil
Poukázal na to, že strana Smer-SD i jej líder v tejto téme konzistentne vyjadrujú názor už dlhodobo.
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nezmenil rétoriku v prípade podpory členstva Ukrajiny v EÚ. Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) to zdôraznil v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Poukázal na to, že strana Smer-SD i jej líder v tejto téme konzistentne vyjadrujú názor už dlhodobo.
„Robert Fico nezmenil jediné slovo, ktoré tri roky hovorí,“ vyhlásil Kaliňák, reagujúc na ataky predsedu SNS Andreja Danka, ktorý v premiérových posledných krokoch a vyjadreniach vidí ústretový postoj k možného urýchleniu integračného procesu Ukrajiny. Líder SNS dokonca pohrozil i odchodom z vlády. Vicepremiér zdôraznil, že Smer vždy podporoval európsku perspektívu Ukrajiny pri splnení všetkých podmienok pre kandidátsku krajinu. „Ukrajina dnes nedokáže splniť mnoho podmienok pre vstup do EÚ,“ skonštatoval, preto táto téma bude podľa neho nereálna niekoľko rokov.
Dankovu kritiku preto Kaliňák vníma ako „hyperbolizáciu témy“ s tým, že takýto Dankov prístup v Smere-SD poznajú. „Každá politická strana si žije svojím politickým životom a chce dosiahnuť pozornosť svojich voličov,“ poznamenal Kaliňák.
Poslanec Národnej rady SR a podpredseda opozičného hnutia PS Tomáš Valášek si tiež myslí, že Dankove vyjadrenia sú snahou získať politické body, neverí však jeho hrozbám o možnom odchode z koalície.
Obaja sa dotkli aj témy zastavenia výstavby prešovskej nemocnice. Minister potvrdil, že problém sa týkal betónu, respektíve jeho technologického spracovania. „Expertíza má teda potvrdiť, či pochybenie nastalo pri výrobe betónu, alebo pri jeho nesprávnom použití,“ upozornil Kaliňák. Verí, že práce sa čoskoro obnovia. Predpokladá, že malá časť zabetónových stĺpov sa bude musieť obnoviť.
Valášek mieni, že problémy s výstavbou prešovskej nemocnice odzrkadľujú neschopnosť vlády riadiť krajinu a posúvať ju dopredu. „Minister Kaliňák mal za úlohu postaviť túto nemocnicu, aby to bola aspoň jedna hmatateľná vec, na ktorú vláda môže na konci vlády ukázať. No ani to sa im nepodarilo,“ podotkol Valášek. „Celková bilancia vlád Smeru pri budovaní veľkých koncových nemocníc bude mínus dve,“ skonštatoval, poukazujúc na to, že za vlády Smeru sa búrali bratislavské Rázsochy, teraz sa bude búrať v Prešove.
Kaliňák sa ohradil voči Valáškovej kritike, ktorá podľa neho demaskuje neznalosť a neskúsenosť PS s riadením veľkých infraštruktúrnych projektov. „Vy ste mimovládka, ktorá žije z dotácií, za ktorou nestojí žiadny veľký projekt,“ uviedol smerom k PS. Stojí si za tým, že kompetentní zasiahli ihneď, ako bolo potrebné, a problém riešia. „Našli sme spôsob, ako reagovať a ako v tých veciach pokračovať, aby sme naplnili všetky pravidlá,“ zdôraznil.
