R. Kaliňák: Prevoz premiéra nie je zatiaľ aktuálnou otázkou

Bratislava 22. mája (TASR) - Stav predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) je stabilizovaný, no ostáva vážny, zodpovedajúci rozsahu a vážnosti zranení, ktoré utrpel. Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).



"Prevoz premiéra do Bratislavy zatiaľ nie je aktuálnou otázkou, ani dnes, ani v prípade ďalších dní," uviedol vicepremiér. Zdôraznil, že stav premiéra neustále vyhodnocuje lekárske konzílium.



"Podľa kontrolných vyšetrovaní sa konzílium rozhoduje o ďalšom postupe, nastavení liečby," upozornil. "Určite momentálne nemôžeme ešte hovoriť o stave, že premiér už rehabilituje," zdôraznil Kaliňák, opakovane poukazujúci na vážnosť zranení.