R. Kaliňák: Pri evakuácii Slovákov v Ománe bude pôsobiť pomocný tím
Rozhodnutie vyslať pomocný tím do Ománu padlo vo štvrtok (5. 3.). Zložený je zo špecialistu na leteckú dopravu, psychológa a konzulárnych pracovníkov.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Pri evakuácii Slovákov v Ománe bude pôsobiť pomocný tím vyslaný z ministerstva zahraničných vecí a rezortu obrany. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Rozhodnutie vyslať pomocný tím do Ománu padlo vo štvrtok (5. 3.). Zložený je zo špecialistu na leteckú dopravu, psychológa a konzulárnych pracovníkov. „Sú to ľudia, ktorí sa tam dokážu pohybovať. Sú miestne znalí, jazykovo vybavení a skúsia zorganizovať všetko to, čo ešte v tej chvíli nefunguje. A keďže nemáme priamo v Ománe náš zastupiteľský úrad, tak sme tam urobili tento dočasný výsadok našich ľudí, ktorí budú pomáhať,“ priblížil Kaliňák.
Ocenil tiež prácu tímov na ministerstvách obrany, vnútra a zahraničných vecí, ktoré 24 hodín denne pracujú na tom, aby dostali z priestoru, ktorý je pod vojenským ohrozením, čo najviac ľudí. Prioritou sú zraniteľné skupiny, ako deti či chorí ľudia. Šéf rezortu potvrdil, že v piatok odletel do Ománu Bombardier, z Jordánska bude letieť lietadlo Spartan. Z ománskeho Maskatu má tiež odletieť aj slovenský Airbus. Cez víkend sa majú ešte evakuovať Slováci z Maskatu a Rijádu, hlavného mesta Saudskej Arábie.
Minister obrany upozornil, že problémy s repatriáciou spôsobuje preplnenosť letiska Maskat v Ománe a komplikácie pri odbavovaní, prijímaní a odchode pasažierov repatriačných letov. Tvrdí, že problému čelia aj iné krajiny. „Niektoré lietadlá, ktoré poslali iné krajiny, sa museli otočiť vo vzduchu, nedostali povolenie na pristátie, keďže bolo preplnené letisko,“ podotkol Kaliňák.
Poukázal na to, že o repatriáciu sa uchádzajú státisíce ľudí z rôznych krajín, situáciu zhoršuje stres a chaos ako logický dôsledok strachu spôsobeného vojenským konfliktom. Odmietol kritiku opozície z toho, že sa využívajú menšie lietadlá a lety sú drahšie. Pripomenul, že menšie lietadlá typu Bombardier sa používajú pri prevoze ľudí so zdravotnými ťažkosťami, menších skupín osôb či ohrozených skupín. „Na to sú určené tieto lietadlá, a prioritou bolo sa najprv postarať o najviac ohrozených ľudí,“ skonštatoval. Celkovo podľa Kaliňáka absolvovalo vojenské lietadlo Bombardier Global 5000 štyri repatriačné lety z Blízkeho východu.
Slovensko má zároveň problém so získaním diplomatických povolení na prelety. „Mali jednoducho viacej lietadiel ako diplomatických povolení. To je aj do dnešného dňa obrovský problém, pretože nie sme jediní, ktorí tam majú svojich občanov a majú to aj ďalšie štáty,“ poznamenal.
Kaliňák verí, že situácia sa bude postupne upokojovať. Nádej vkladá aj do nedeľňajších (8. 3.) rokovaní s predstaviteľmi Spojených Arabských Emirátov, aby sa aj letiská v emirátoch mohli využiť na repatriačné lety pre Slovákov.
