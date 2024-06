R. Kaliňák: Príčiny nešťastia musia byť urýchlene vyšetrené

Bratislava 28. júna (TASR) - Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) vyjadril sústrasť rodinám pozostalých po štvrtkovej (27. 6.) zrážke vlaku a autobusu pri Nových Zámkoch. Zraneným poprial čo najskorší návrat do bežného života. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Príčiny nešťastia musia byť urýchlene vyšetrené. Najmä preto, aby sa v budúcnosti, po prijatí príslušných opatrení, mohlo predísť takýmto fatálnym následkom," skonštatoval Kaliňák.



Záchranným zložkám vyjadril vďaku a úctu za rýchly profesionálny zásah, ktorý zabránil ešte väčšej tragédii.



K zrážke vlaku a autobusu došlo vo štvrtok (27. 6.) krátko po 17.00 h na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste pri Nových Zámkoch. Pri nehode zomrelo sedem ľudí. Zranení boli prevezení do nemocníc v Bratislave, Nitre, Komárne a Leviciach.



Novozámocká polícia začala trestné stíhanie v prípade zrážky vlaku s autobusom

Nové Zámky 28. júna (TASR) - Polícia v Nových Zámkoch začala v prípade zrážky vlaku s autobusom trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom usmrtenie a ublíženia na zdraví. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Nehoda sa stala vo štvrtok (27. 6.) krátko po 17.00 h na železničnom priecestí na Dvorskej ceste v Nových Zámkoch. Vyslané k nej boli všetky záchranné zložky. Z doposiaľ presne nezistených príčin vošiel vodič autobusu na železničné priecestie v čase, keď tadiaľ prechádzal vlak. Následne došlo k ich zrážke, pričom autobus rozdelilo na dve časti. Prvá časť zostala zakliesnená pod vlakom a druhú časť odhodilo vedľa koľajiska.



Pri dopravnej nehode utrpelo sedem osôb z autobusu zranenia nezlučiteľné so životom. Štyri osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice. Vo vlaku sa nikto nezranil. Na miesto ihneď smeroval aj tím posttraumatickej intervencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorý poskytoval krízovú intervenciu príbuzným obetí.