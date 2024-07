Kaliňák: Prípravné práce k výstavbe nemocnice v Prešove sa už začali

Bratislava 25. júla (TASR) - Prípravné práce k výstavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove sa už začali. Reálna stavba by sa mohla začať ku koncu jari budúceho roka. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po štvrtkovom stretnutí s novinármi, ktoré sa uskutočnilo na pôde rezortu.



"Začali sa už prípravné práce s výrubom zelene, pripravujú sa búracie práce, prekládka inžinierskych sietí, samozrejme, zriadenie staveniska, vybudovanie komunikácií, ktoré stavenisko potrebuje a s napojením na súčasnú infraštruktúru, ktorá tam je. To je fáza asi troch mesiacov. So zakladacími prácami by sa malo začať niekedy na prelome septembra, októbra," priblížil riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a koordinátor projektu Marian Križko. "Odhadujem, že reálna stavba, ak sa nám všetko bude dariť, by sa mohla začať ku koncu jari budúceho roka," vyhlásil minister. Ambíciou je sfunkčniť nemocnicu do troch rokov.



Výstavba by podľa Križka nemala ovplyvniť chod prešovskej nemocnice, s istými obmedzeniami však ľudia počítať musia. "Výstavba novej budovy bude v odľahlej časti areálu, v zadnej časti areálu, ale keďže k nej neexistuje samostatný vstup a musíme využívať infraštruktúru, kadiaľ dnes chodia pacienti, lekári, sestry, návštevy, tak to bude počas nasledujúcich rokov výstavby naozaj zvýšená záťaž," priblížil.



Kaliňák ozrejmil, že súčasná Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana sa transformuje do novej budovy, čím sa podľa jeho slov zvýši rozsah zdravotnej starostlivosti. Súčasné priestory nemocnice by podľa neho mohli slúžiť ako vzdelávacie inštitúcie či školiace strediská. Rovnako sa má do novej budovy presunúť aj aktuálny personál. Minister i Križko očakávajú, že nová nemocnica zároveň priláka i ďalších zamestnancov.



Celý projekt má byť financovaný rezortom obrany. Kaliňák deklaruje, že je na to pripravený. "Na niektoré drobnejšie projekty budeme používať aj niektoré výzvy, ktoré súvisia s eurofondami, pretože sú tam veci na vedu a výskum, sú tam niektoré veľmi náročné prístrojové zariadenia, ktoré budú slúžiť aj v oblasti lekárskeho výskumu," doplnil.



Nová nemocnica v Prešove má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia, ktorý v regióne Šariš poskytne viac ako 2800 pracovných miest pri lôžkovej kapacite približne 950 lôžok. Tie sa dajú v prípade potreby reprofilizovať až na kapacitu 1300 lôžok. Projekt by mal podľa odhadov stáť 550 miliónov eur.